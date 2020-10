Er waait een frisse wind bij KC Rodenburg

LEEK – De illusie om terug te keren naar de hoofdklasse bestaat niet bij het relatief nieuwe bestuur van KC Rodenburg, maar een stap naar de eerste klasse moet er toch zeker in zitten. Het begint echter allemaal bij een duidelijke visie en dat is waar het de afgelopen jaren aan heeft ontbroken.

De korfbalvereniging uit Leek heeft onlangs op bestuurlijk niveau een aantal mutaties gekend. Met twee voorzitters, Bart Spaan en Marijn van Wijk, en een aantal nieuwe bestuursleden kan de vereniging de komende jaren weer vooruit. Spaan vindt het logisch dat de voorzittersrol door twee personen is opgepakt: “Wij wilden het allebei graag doen, maar qua tijd konden we ons niet honderd procent inzetten. Daarom besloten we om het samen te doen en dat werkt goed.” Hij geeft aan dat de club een tijdje stil heeft gestaan: “Hiermee doel ik op de ontwikkeling van de club. Er is weinig gebeurd en van een plan was geen sprake. Er waren teveel mensen met verschillende petten op en dan krijg je dat er teveel gedaan moet worden door een te kleine groep.”

Dat komt mede door de ontwikkelingen in de maatschappij, is de mening van Spaan: “Tijden zijn veranderd. Als je tegenwoordig als verenigingsleven stappen wil maken, dan moet je de mensen niet op de manier benaderen zoals dat tien of twintig jaar geleden gebeurde. Ik ben ervan overtuigd dat mensen nog steeds de behoefte hebben om samen te komen, maar wel op hun manier. Dat betekent dat je als club flexibeler moet zijn dan voorheen en dus niet vasthouden aan een oeroude visie.”

Daarnaast broed het nieuwe bestuur op ideeën om de club opnieuw onder de aandacht te brengen: “Vroeger was het schoolkorfbal bijvoorbeeld een enorm succes. Als bestuur kijken we dan ook of we zoiets bijvoorbeeld in een nieuw jasje kunnen steken. Op allerlei manieren zijn we aan het zoeken naar manieren om de vereniging levend te houden.” Er is al een prille start gemaakt met de vorming van het nieuwe, enthousiaste en ambitieuze bestuur. De korfbalclub moet de stijgende lijn weer op zien te pakken: “Samen met de leden en iedereen die KC Rodenburg een warm hart toedraagt, willen we de schouders eronder zetten en de club weer laten groeien.”