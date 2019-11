Erfgoedprijs lonkt voor Noordenveld

NOORDENVELD – Met een beetje geluk mag de gemeente Noordenveld in april 2020 de Erfgoedprijs in ontvangst nemen. In dat geval kan zij rekenen op 25.000 euro. De Erfgoedprijs wordt jaarlijks door het Erfgoedplatform van Kunsten ’92 in het leven geroepen en uitgereikt aan gemeenten die qua visie en daadkracht bijdragen aan het behoud van hun erfgoed. De prijs wordt beschikbaar gesteld door het BNG Cultuurfonds. Naast Noordenveld zijn ook de gemeenten Appingedam, Alkmaar en Schouwen-Duivenland genomineerd.

Wethouder Henk Kosters van de gemeente Noordenveld is enthousiast. ‘In januari kan iedere gemeente een pitch geven, waarna in april bekend wordt wie de winnaar is’, zegt hij. ‘Ondertussen zal een jury stiekem een bezoek komen brengen aan de gemeente.’ De exacte criteria op basis waarvan de winnaar zal worden bekendgemaakt, zijn voor Kosters onduidelijk.