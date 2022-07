Erik Groen en Anniek Mos Nederlands Kampioen Streetrace

NORG – Rondom de Brinkhof en de Kerkbrink in het centrum van het dorp werd zondag het Nederlands Kampioenschap Streetrace georganiseerd door Wielercomité Norg. Bij de vrouwen won Anniek Mos en bij de mannen bleef Erik Groen nipt voor de nummers twee en drie overeind. Hij legde het spectaculaire hindernissenparcours af in 56 minuten en 43 seconden. Frits Bieskerbos en Wim de Bruin werden respectievelijk tweede en derde, al scheelde dat niet veel. 5 seconden was hierbij de marge.

Streetrace is een onderdeel van het wielrennen die verreden wordt op een Mountainbike op een kort parcours met hindernissen over verharde en onverharde wegen. Het bleek maar weer dat het centrum van Norg ook voor deze wielerdiscipline zich deze dag uitstekend leende. Het was voor het eerst dat Norg een podium kon bieden voor een NK.

Het geheel vernieuwde parcours was de gehele dag in beeld voor de verschillende disciplines. Er was voor elke leeftijdscategorie een wedstrijd en er was een Funklasse en een Dikke Banden Race. Hindernissen waren er in de vorm van een steigerbrug, een waterbak, een wasbord en traditiegetrouw werd er volop gebruik gemaakt van het enigszins heuvelachtige terrein van de Brinkhof.