Erik Kloosterman verlengt contract bij ONR

RODEN – Erik Kloosterman heeft zijn contract bij vv ONR met minimaal één jaar verlengd. De club en jonge trainer, die bezig is aan zijn eerste seizoen als hoofdtrainer bij de club, zien geen reden om uit elkaar te gaan. Mede door het rare seizoen, waarin corona de overhand heeft, kon Erik nog niet laten zien wat hij in zijn mars heeft als oefenmeester. Beide partijen zijn tot een akkoord gekomen om de samenwerking te verlengen.

Het seizoen 2020/2021 is voor elke voetballiefhebber een seizoen om snel te vergeten. Waarin het seizoen nog optimistisch begon, werd door de getroffen maatregelen al vrij snel duidelijk dat dit een seizoen zou worden waarin weinig gevoetbald wordt. Een hard gelag voor Erik Kloosterman, die aan de start staat van zijn trainerscarrière bij het eerste elftal van vv ONR. Erik kon niet wachten om vol energie te beginnen aan zijn eerste klus als hoofdtrainer, helaas liep dit voor hem heel anders dan verwacht. “De afgelopen periode was vooral heel erg saai. Er is zo weinig te doen.’’ Ook het trainen in tweetallen zet geen zoden aan de dijk volgens Erik. “Trainen in tweetallen is echt een grote uitdaging. Je hebt toch meerdere trainers nodig, omdat je in meer groepen traint. Dat was een enorm gedoe. Ook merkte ik dat het enthousiasme en de motivatie bij mijn spelers steeds verder daalde. Voor de jongens is dit natuurlijk verre van ideaal.’’ Erik heeft goede hoop dat er later dit seizoen weer in een normale vorm getraind kan worden. “Dat hoop ik natuurlijk wel! Dat alles weer terug kan naar normaal. Al weet je het natuurlijk nooit, misschien ziet de wereld er de volgende maand weer heel anders uit.’’

Erik kreeg de kans om hoofdtrainer te worden bij de club waar hij als kind begon: “Ik kreeg deze kans en kon die niet laten lopen. ONR is mijn club, het trainersvak past bij mij en ik denk dat ik er ook geschikt voor ben. Ik ben heel lang jeugdtrainer geweest en was toe aan een nieuwe uitdaging. Toen de mogelijkheid kwam om hier hoofdtrainer te worden, heb ik geen seconde getwijfeld.’’

Kloosterman omschrijft zichzelf als een trainer die graag het publiek wil vermaken. Als trainer doet hij graag veel oefeningen met de bal en probeert hij in tactisch opzicht veel variatie toe te passen. Ook vindt hij plezier een belangrijke bijkomstigheid. ‘’Ik vind het belangrijk dat mijn spelers plezier hebben in het spelletje en natuurlijk wil ik graag winnen, maar dat wil iedereen.’’

De jonge trainer wil graag zo snel mogelijkheid terug naar de derde klasse: “Onze spelersgroep is goed genoeg om dat te kunnen realiseren. Het is alleen niet zo makkelijk om zomaar uit de vierde klasse te komen. Kijk bijvoorbeeld naar Niekerk. Zij halen een speler als Jeroen Beerlings terug, wat voor de vierde klasse echt een hele goede speler. Daarmee haal je een hoop doelpunten in huis. Wij zijn (voorlopig) niet in staat om dit soort spelers te halen.’’

Erik hoopt zo lang mogelijk bij ONR te kunnen blijven en de club naar een hoger niveau te tillen. “Ik heb verder nog niet echt nagedacht over de toekomst. Ik zit hier voorlopig goed. Tussendoor hoop ik nog mijn TC1 diploma te halen en dan zien we het wel.’’