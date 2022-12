Erik Lubbers en Henk Lubbers ereleden VV Veenhuizen

VEENHUIZEN – Sinds maandag 28 november is de VV Veenhuizen een tweetal ereleden rijker. Het voorstel van het bestuur om Henk Lubbers en Erik Lubbers voor te dragen als erelid, werd door de aanwezige leden unaniem omarmd. Dit vond plaats op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de VV Veenhuizen. Beide mannen zijn na jarenlange trouwe dienst in diverse bestuurfuncties, in de zomer van dit jaar afgezwaaid en hebben hun stokje overgedragen aan Anneloes Siegers (penningmeester) en Arend Elsinga (bestuurslid). Erik Lubbers zat vanaf 1991 in het bestuur van de voetbalvereniging, waarvan 18 jaar als penningmeester. Henk Lubbers deed dit vanaf 1995, toen zijn zoon lid werd van de club en heeft hij diverse bestuursfuncties gehad, waaronder ook een aantal jaren als penningmeester en plv voorzitter. Grote verrassing voor de mannen was dat ook de KNVB deze avond aanwezig was om deze twee monumenten van de club een KNVB onderscheiding op te spelden. Naast de lovende woorden van de KNVB ambassadeur Hans Hak kregen ze beiden een mooie gouden speld, oorkonde en een prachtige bos bloemen van de KNVB. Erik ontving de onderscheiding Lid van Verdienste en Henk de onderscheiding KNVB speld in goud. Zichtbaar onder de indruk bedankten Henk en Erik de KNVB en de club voor deze waardering. De voetbalclub is trots met deze trouwe vrijwilligers.