Erik Mulder en de zijnen: tijd voor verandering 

FC Groningen wil zo snel mogelijk terug naar de Eredivisie. Daar kan geen rookbom of veldbestormer iets aan veranderen. Het is de hartenwens van alle supporters en mensen met een groen/wit hart. Er is veel vertrouwen vanuit de club en de achterban in de nieuwe trainer Dick Lukkien en het aantrekken van Henk Veldmate is een meer dan uitstekende keuze. Hij kent de club, heeft een enorm netwerk, een groen-wit hart en is bovendien gewoon een aardige man zonder al te groot ego. Werkt graag op de achtergrond, kan het cement tussen de stenen zijn en heeft maar één missie; de club dienen. Een zeldzame parel. Daar kan FC Groningen wel wat mensen van gebruiken



Voorkomen moet echter worden dat Lukkien en Veldmate in het zelfde moeras en in dezelfde soap terecht komen als Buijs, Wormuth en Van der Ree de voorbije jaren. Dat FC Groningen is gedegradeerd komt niet slechts door het falen van een trainer. De oorzaak ligt natuurlijk veel dieper. Er is een situatie op de werkvloer ontstaan die eigenlijk onwerkbaar is. Die dynamiek stroomt als bloed door de aderen van de hele club heen. Of het nu gaat om de opleiding, het eerste elftal of het kantoorpersoneel. Vele, vele mensen zijn de afgelopen jaren vertrokken. Wat heeft de club gedaan met de signalen van al die mensen? Wat heeft de club gedaan met de vergaande en schokkende uitspraak van oud-trainer Wormuth die zich emotioneel onveilig voelde op de werkvloer?

De onbalans in de selectie is niet de oorzaak van de degradatie, maar een gevolg van het gevoerde (wan)beleid. De oorzaak moet worden aangepakt om structureel weer een gezonde club te worden. Zorgelijk is de houding van de voorzitter van de Raad van Commissarissen, Erik Mulder. Die herkent zich niet in de waslijst aan problemen. De man spreekt niet vaak in de media. Vorige week deed hij dat wel, hij trapte slechts open deuren in en blonk uit in het bagatelliseren of ontkennen van alle problemen. Indirect kreeg Mark-Jan Fledderus de schuld van alles. De kampioen cijfertjes heeft geen voetbalachtergrond, net als de overige leden van de RvC, maar wijst als oorzaak van de problemen allerlei voetbaltechnische dingen aan. Dat klinkt als een metselaar die een hovenier vertelt wat er in de tuin niet goed is. En het is vast toeval: het is een echo van alles wat Wouter Gudde zegt. Iemand met verstand van voetbal is volgens Mulder ook niet nodig in de RvC. De laatste twintig jaren was die er ook niet en toen ging het ook goed. Mulder vergeet voor het gemak maar even dat tijden en vooral ook personen veranderen. De tijd waar hij over sprak was Hans Nijland directeur, een charismatische man. Veel meer dan alleen directeur. Nijland was jarenlang de Koning van de Euroborg en had een eigen daadkrachtige en solistische manier van problemen aanpakken en deed dit op alle werkterreinen. Dat werkte lange tijd meer dan uitstekend. Wouter Gudde is een totaal ander persoon, de club is inmiddels anders georganiseerd en tijden zijn veranderd.

De algemeen directeur moet een tweede kans krijgen volgens Mulder. Fledderus kreeg die kans niet, maar de door Mulder zelf aangestelde Gudde moet die wel krijgen. Opmerkelijk.

De voorzitter van de RvC ontkent de uitwassen van de voorbije jaren. Vanuit dat perspectief logisch dat hij niet ingreep. Maar waarom zou hij dat volgend jaar wel doen? Hebben Mulder en de zijnen dan ineens wel verstand van voetbal om hun controlerende rol naar behoren uit te voeren? Het beleid van kille cijfermensen heeft het hart van FC Groningen eruit gerukt. Groningen heeft een krachtige voetbalman nodig in de RvC. Een persoon die de club weer terug geeft aan capabele mensen met een groen/wit hart. Een telefoontje naar Erwin Koeman, Arjen Robben of Jan van Dijk kan nooit kwaad. Opmerkelijk is ook dat de RvC zelf lijkt te willen beslissen over de invulling. Er zit één man in de RvC die is gekozen en hij vertegenwoordigt een afvaardiging van alle supportersgeledingen. Dat is een krachtige stap geweest. Laat dit een mooi begin zijn van een cultuuromslag en naar een andere constructie van het aanstellen van mensen binnen de RvC. De club die is van vrijwilligers, sponsoren en bovenal van de supporters. Laat deze mensen stemmen over de invulling en aanstelling van de RvC. Je creëert betrokkenheid, binding, eenheid, een gezamenlijke verantwoording en draagkracht. Het kan een begin zijn van de weg terug naar dat wat FC Groningen zou moeten zijn; de club van het volk.