Erik van der Veen 30 jaar gastheer van Rotary Roden-Leek

RODERWOLDE – Al dertig jaar lang is Erik van der Veen een zeer gewaardeerde gastheer van Rotary Roden-Leek. Vroeger al, in café De Waag in Nietap, later op de borg in Nienoord en nu bij Het Wapen van Drenthe. Steeds verhuisde Van der Veen mee met de Rotaryclub, waar hij al jaren een uitstekende gastheer blijkt. Het bestuur heeft hem daarom verblijd met een oorkonde voor zijn dertig jaar gastheerschap. Helaas niet met de hele club bij elkaar, maar in een select gezelschap. Op zijn adres in Roderwolde toonde de gastheer zich blij verrast!