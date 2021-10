De Krant-fotograaf en vormgever Erik Veenstra kan een vinkje op zijn bucketlijst noteren. Afgelopen zondag heeft hij de 40e Marathon van Rotterdam gelopen. Daarmee behaalde hij twee doelen: een marathon lopen voor zijn veertigste (komende woensdag komt de 4 ervoor bij Veenstra) en de 42 kilometer helemaal uitlopen. Na vier uur, zeventienminuten en achtenvijftig seconden behaalde hij de finish op de Coolsingel waar niemand minder dan burgemeester Aboutaleb stond de te wachten om hem (en de andere 19.054 diehards) de hand te schudden voor deze uitzonderlijk knappe prestatie. Al eerder liep Veenstra halve marathons in Berlijn, Amsterdam en op Terschelling. Door een blessure had hij slechts vijf weken de tijd om zich fysiek voor te breiden op de run in Rotterdam. ‘De sfeer, de Never Walk Alone’ van Lee Towers, lopen over de Erasmusbrug, langs het stadion en Ahoy maakte het voor mij een onvergetelijke ervaring. En het stralende weer was de kers op de taart.’ Een nieuw doel ligt er ook al: de Marathon van Berlijn.