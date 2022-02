Ernstige zorgen om wateroverlast Peize-zuid

PEIZE – Omwonenden maken zich ernstige zorgen over de waterhuishouding van het plan Peize-zuid. Alle laaggelegen delen liggen onder water. De Peizenaren uiten al jaren hun zorgen over de wateroverlast in het gebied aan de gemeente en Waterschap Noorderzijlvest. Ook is het stuk na de duiker aan de Oostingslaan overstroomd. De grote vraag is waar al dat water naar toe moet nu de plannen voor nieuwbouw in Peize-zuid in aantocht zijn. De gemeente Noordenveld liet in december een ‘watertoets’ liet uitvoeren door Arcadis dat onderzoek deed naar de waterhuishouding in het gebied. De laaggelegen delen zouden in het plan met 70 centimeter opgehoogd worden. Omwonenden geloven niet dat daarmee het probleem is opgelost.