Ervaren kortebaners blikvangers in Roden

RODEN – De kortebaan in Roden heeft woensdag ‘slechts’ 20 deelnemers waar 24 combinaties zijn toegestaan. Kwalitatief heeft de organisatie echter een uitstekend deelnemersveld, met enkele absolute toppers. De aanvang op de Norgerweg is 13.00 uur. De eerste start valt omstreeks 13.30 uur.



Calistokingsdeep is de logische favoriet. De ruin won begin deze maand in Purmerend en eindigde eerder dit jaar vijf keer als tweede. De start vorige week in Medemblik mislukte. De troef van Maatschap van der Let maakte in de eerste omloop twee galoppades. Een blessure werd als oorzaak aangegeven en het was onduidelijk of de ruin dit seizoen nog in actie zou komen. Dat Calistokingsdeep nu toch aan de start staat, betekent dat de blessure is meegevallen. Mits volledig hersteld heeft Calistokingsdeep in Roden een eerste kans. In 2018 won zijn pikeur Lindsey Pegram met Eliot Charisma. Dit paard is dit jaar afwezig. Nummer twee Chaman Rapida is wel van de partij.



De meeste tegenstand lijkt te komen van de paarden die net als de favoriet een handicap hebben van vijf meter. Dutch Buitenzorg beleefde lang een moeizaam seizoen, maar de vorm van de ruin is groeiende. Met zijn spectaculaire inhaalraces kan hij elke tegenstander verslaan. Dit geldt ook voor Barbert van Stal de Groningers. De ruin wacht nog op zijn eerste prestatie van formaat dit jaar, maar de laatste weken bewees hij dat dit niet lang meer gaat duren. Bovendien heeft Barbert de steun van kersvers kortebaankampioen John de Leeuw.



De Groningers brengen op hun ‘thuisbaan’ ook Ronny Brandt aan de start. De ruin wist dit seizoen al vier kortebanen te winnen. Omdat hij de winsomgrens van 15.000 euro heeft overschreden, gaat hij sinds kort op pad met leerlingpikeur Mats Wester.



Het volledige deelnemersveld is te vinden op www.kortebaandraverijen.nl.



De kortebaan maakt deel uit van de Rodermarktfeestweek die duurt van 20 tot en met 25 september. Kijk voor meer informatie en het programma op www.volksvermaken.nl.