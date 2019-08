‘Ervaring opdoen en Nederland op de kaart zetten, dat is het doel’

Ilse Gout naar San Francisco om te vertellen over aardbevingsproblemen in Groningen

PEIZE – Ga d’r maar aan staan. Ben je 19 en moet je in je beste Engels een presentatie geven voor duizenden mensen op een universiteit in de States. Ilse Gout (19) uit Peize doet het. Afgelopen woensdag vertrok ze naar San Francisco om te vertellen over de ernstige aardbevingsproblematiek in Groningen. En over de mogelijke oplossing voor de problemen met gasboringen waardoor de huizen verzakken. De Krant sprak de jonge, ambitieuze dame uit Peize.

Ilse doet mee aan een wedstrijd van SAGE Global, een internationale non-profit organisatie voor jonge, ondernemende mensen met visie en innoverende ideeën om de huidige problemen in de wereld te lijf te gaan. 25 landen nemen deel aan de wedstrijd waar plannen gepresenteerd worden om de wereld duurzamer te maken. Voor Nederland is het de eerste keer. ‘Climate change’ is de categorie waarin Ilse en haar team zijn ingedeeld. Zij mogen samen ons land vertegenwoordigen op het congres. Spannend? Jazeker. Helemaal wanneer je bedenkt dat haar voorbereiding op de presentatie slechts vier weken betrof.

Een maandje geleden gooide Victor Gout een balletje op bij zijn dochter. Of ze misschien in de VS een presentatie wilde geven over aardbevingsproblematiek. “Mijn vader werkt aan een gasloze cv-ketel. De octrooien hiervoor zijn net binnen. Toevallig kwam hij in contact met een partij die Nederland graag naar SAGE Global wilde hebben om over de aardbevingsproblematiek te vertellen. Ze zochten alleen nog een jonge, goed Engels sprekende ondernemende jongere om de boel te presenteren. Ze vroegen mijn vader of hij misschien iemand wist. Die presentatie in het Engels lukt wel, dacht mijn vader. Ik volg tweetalig onderwijs op het Maartens College in Groningen. Hij stuurde mij een app: ‘wanneer ben je thuis’, stond er. Ik heb niet meteen ‘ja’ gezegd. Ik wilde eerst kennismaken met het team, twee coaches en twee andere jongeren die al langer aan het project werkten. Dat werd nog dezelfde dag geregeld. Ik was enthousiast over de plannen en besloot het te doen. Dan begint de spanning natuurlijk. Vier weken is kort. We hebben een aantal keren bij elkaar gezeten om de presentatie te oefenen en we skypen veel. Het is de eerste keer dat Nederland mee doet aan SAGE Global. Het team met het ondernemingsplan dat het meeste impact heeft, wint. Wat de prijs is? Ik geloof 1.000 of 2.000 dollar, bedoeld om in je bedrijf te steken. Het gaat ons trouwens niet om te winnen. Daarvoor is de voorbereiding te kort. Bovendien zijn we een onderneming in oprichting. Dat weet de organisatie ook. Maar ze moedigden ons aan om tóch te komen. Het is ons te doen om de ervaring. En om Nederland op de kaart te zetten en aandacht te vragen voor de aardbevingsproblematiek in Groningen.”

En nu over het plan. “Ons plan is een nieuw energietransitiesysteem voor Groningen. Huishoudens stappen over op aardgasloze verwarming. Dat gebeurt doormiddel van een gasloze CV in combinatie met een warmtepomp. Dat doen ze niet alleen, maar samen met de hele buurt of het dorp. Het doel is dat ieder dorp voor zijn eigen energie gaat zorgen. Het project is een samenwerking tussen Energiecoöperatie Zonnedorpen, de gemeente Loppersum, Wubaro (het bedrijf van Ilse’s vader, red.), Envitron, Buurkrachtteams, Hanzehogeschool Groningen, De Coalitie Samen Duurzaam Doen, Rabobank Stad- en Midden-Groningen en het Institute for Future of Living. Het is de bedoeling om het systeem op de Europese markt te brengen. Eerst voor de zakelijke markt en overheidsgebouwen als scholen en daarna voor de particuliere markt.”

De zenuwen beginnen een klein beetje te komen wanneer we Ilse spreken. Bij het uitkomen van deze krant zit het voor haar er alweer op. Is ze bijna weer terug in Peize. Ilse is van plan betrokken te blijven bij dit project. Al wil ze haar brood er niet mee verdienen. Over waar wel mee is ze duidelijk. “Ik wil kinderoncoloog worden. Dat roep ik al vanaf mijn zevende. Ik zit nu in mijn examenjaar. Verspreid mijn examenvakken over dit jaar en volgend jaar. Daarna hoop ik ingeloot te worden voor Geneeskunde.”