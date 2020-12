Esra Abé blij met kerstboom

NORG – Het was een lang gekoesterde wens van Esra Abé om midden in het dorp een kerstboom te hebben. Liefst een hele grote kerstboom midden in het krokusveld van de voormalige Pastorietuin tussen de Hervormde Kerk en De Brinkhof. ‘Nou goed, dat is hem dan dit jaar niet geworden, maar toch ben ik blij met deze boom die nu bij De Brinkhof staat. Ik zie het als een goed begin en volgend jaar zetten we een mooie grote boom neer in het krokusveld.’

Esra Abé is vorige jaar op reis geweest met Welzijn in Noordenveld naar een paardenkerstshow in Exloo. ‘Ik zag daar hoe mooi het daar versierd was en dacht meteen, dat zou ook in Norg niet verkeerd zijn. Ik heb toen gesproken met Bob Hulshof van WiN en samen hebben we opgetrokken om hier een grote kerstboom te krijgen. En ja, iedereen was positief. Zakenkring Norg, de Brinkhof, de gemeente, iedereen vond het een goed idee. De puzzelstukjes vielen op zijn plaats toen de gemeente kwam met een aanbod om een kerstboom te schenken van Staatsbosbeheer. WiN had de snoeren en de lampjes en Max Garden hielp mee met het plaatsen van de kerstboom. Medewerkers van De Brinkhof plaatsen de lampjes. Je staat er niet bij stil, maar er moet toch nogal wat werk worden verzet voordat zo’n boom staat en de lampjes branden.’

Esra Abé is vol lof over het wonen in Norg. ‘Ik ben geboren in Heiligerlee in Oost-Groningen, je weet wel van De Slag bij Heiligerlee in 1568. En geen verkeerd woord over Heiligerlee, maar geef mij maar Norg. Ik doe hier elke woensdag vrijwilligerswerk bij dagbesteding Groenzorg en bezoek de Inloop en Ontmoeting elke dinsdagmiddag in de Magarethahoeve van de kerk en WiN. Ik vind het hier prima wonen. En als we het nou ook nog voor elkaar krijgen om in de Pastorietuin die mooie grote kerstboom te plaatsen, dan is het hier komend jaar met de kerst nog mooier wonen.’