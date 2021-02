Europees succes voor Marummer topvisser

MARUM – Drie jaar geleden is Ramon Ansing in Ierland Europees kampioen vissen geworden. Dat is uit de lucht komen vallen, maar eigenlijk ook weer niet. Het heeft sowieso deuren voor Ramon geopend. Het heeft in ieder geval ertoe geleid dat hij eigenlijk professioneel visser is geworden.

Door zijn opa en zeker zijn vader, Gerrit Ansing, is het vissen hem met de paplepel ingegoten. Van eerst maar eens met een hengeltje gaan vissen is het steeds meer fanatieker geworden. Hij doet het niet meer voor de lol. ‘Als je echt wilt vissen moet je een doel voor ogen hebben’, zegt hij. ‘Wil je gaan vissen, dan dien je allereerst af te vragen wat wil je nu gaan vangen. Daar schaf je de hengels op aan. Dan ga je naar een hengelsportwinkel, bijvoorbeeld Kuperus in Leek. Deze kan je van informatie voorzien om goed voorbereid te gaan vissen. Heel belangrijk is wel dat je bepaald waar je het beste kunt gaan vissen. De hengelsportwinkelier kan je van deze bruikbare informatie voorzien. Je hebt dan ook de meeste kans op het vangen van de vis die je wilt vangen. Want daar doe je het eigenlijk voor. Vis vangen.’

De HC Roden is een visvereniging die regelmatig wedstrijden organiseert. De vereniging heeft zich ook ingezet om de kanovijver in Roden tot visvijver te bombarderen. Als beginnend visser is deze vijver een prima startpunt, meent Ansing.

Ramon is steeds verder doorgedrongen tot de top van de Nederlandse vissers. Hij heeft zich bekwaamd in de tactiek achter het vissen. In welke diepte wil je vissen en waar vind je de meeste vis. Hij vist niet meer voor de lol. Het wedstrijdelement is nodig om uitdaging te behouden. Met deze instelling en motivatie heeft hij de top bereikt. Zijn ervaring in het vissen heeft hij opgedaan bij Titus Blom in Groningen en bij hengelsport Kuperus in Leek. Hij neemt deel aan de topcompetitie in Nederland. Dat geeft dan ook recht bij goede uitslagen de visser het recht om internationaal aan wedstrijden mee te doen. Nationaal vis je veelal individueel en daarnaast ook als team, maar internationaal vis je als team en dit wordt ook hoger aangemerkt. Er is natuurlijk ook individueel succes te behalen. In 2019 heeft dit geleid dat Ramon in Ierland Europees kampioen is geworden. Het is op dat moment ongeveer tien jaar geleden dat er een Nederlandse visser kampioen is geworden. Dit succes heeft hem een goede baan opgeleverd. Hij is op dit moment accountant voor het hengelsportmerk Drennan uit Engeland. Dit verschaft hem de luxe om naast zijn werk ook veel tijd aan het vissen te besteden. In Engeland zijn er veel professionele vissers. Hij vertegenwoordigt zijn werkgever in geheel Nederland en Vlaams België. Hij is nu veelal vanuit huis aan het werk. Als het weer mogelijk is, zal hij toch regelmatig naar Engeland gaan om met zijn werkgever in contact te komen.

‘Bij een wedstrijd krijg je een stek bij loting toegewezen door de organisatie’, schetst hij. ‘Dat kan voordelig en nadelig zijn. Het is de kunst en slimheid van de visser om hier gebruik van te maken om toch een hoog kilogramgewicht aan gevangen vis aan land te halen. Door slim te voeren en te bepalen op welke vis je wilt gaan vissen kun je je tegenstander voor zijn. De winnaar van een wedstrijd is degene met het hoogste aantal kilogram vis. Je zult goed dienen te kijken naar hoe de vis aast en wat je wilt vangen. Je moet je aasvoeren hierop aanpassen. Je vist altijd in vakken van zo’n 15 tot 20 deelnemers. Hier komt een winnaar uit die dan met de andere groepen wordt vergeleken.’ Degene met de hoogste kilo’s wint. Ansing heeft het al eens meegemaakt dat hij meer kilo vis heeft gevangen dan iemand uit een andere groep, maar toch geen ereplaats heeft gewonnen, omdat hij in zijn groep niet de beste is.

Alle evenementen van vorig jaar zijn naar 2021 doorgeschoven. Dat betekent dat het WK clubs en WK feeder dit jaar in Bulgarije en Frankrijk op stapel staan. Het EK vaste hengel (dit is met een dobber en lood aan de lijn) is in Portugal en het WK is in Italië. Een voorbereiding op een EK of WK neemt meestal een week in beslag. De eerste 5 dagen wordt het viswater verkend. Kijken waar zit de vis en op welke hoogte/diepte moet je vissen om goed te kunnen vangen.

Een tip voor de beginnende visser: ‘Laat je goed voorlichten door de plaatselijke hengelsportzaak.’