Europese verkiezingen: Noordenveld kiest PvdA

NOORDENVELD – Op 23 mei 2019 vonden de verkiezingen plaats voor de leden van het Europees parlement. In de gemeente Noordenveld zijn in totaal 11.754 geldige stemmen uitgebracht. De meeste stemmen gingen naar de Partij van de Arbeid. Het opkomstercentage in Noordenveld was 46,9%. De stemmen zijn in Noordenveld als volgt verdeeld:

Partij Aantal stemmen Percentage Democraten 66 (D66) 726 6,2 % CDA – Europese Volkspartij 1.312 11,1 % PVV (Partij voor de Vrijheid) 342 2,9 % VVD 1.762 15,0 % SP (Socialistische Partij) 454 3,9 % PVDA / Europese Sociaaldemocraten 3,104 26,4 % Christenunie-SGP 664 5,6 % GROENLINKS 1.314 11,2 % Partij voor de Dieren 426 3,6 % 50PLUS 361 3,1 % JEZUS LEEFT 15 0,1 % DENK 1 0,0 % De Groenen 21 0,2 % Forum voor Democratie 1.079 9,2 % vandeRegio & Piratenpartij 27 0,2 % Volt Nederland 146 1,2 % Totaal aantal geldige stemmen 11.754 Blanco stemmen 15 Ongeldige stemmen 29