Evelien Eizinga finalist bij Miss Beauty Groningen

RODEN – Vorig jaar werd Evelien Eizinga uit Roden gescout voor Miss Beauty Groningen. Dit jaar meldde ze zich zelf aan, mocht naar de casting en haalde de finale. Een enthousiaste Evelien vertelt: ‘Ik sta er deze keer een stuk volwassener in. Ik heb dan ook een duidelijk standpunt voor ogen, namelijk awareness voor het milieu. En dan met name de koraalriffen. Daar gaat het erg slecht mee, dat heb ik met eigen ogen gezien toen ik een half jaar op Curaçao woonde. Koraalriffen zorgen voor twee derde van ons zuurstof. Daarnaast leven er heel veel dieren in. We moeten het leven op aarde behouden, we zijn er namelijk afhankelijk van.’

Evelien is niet alleen een jaar ouder, ze is ook een stuk zelfverzekerder geworden. ‘Ik heb het afgelopen jaar heel veel geleerd. Je bent nooit uitgegroeid, je blijft leren. Ik zie meedoen aan Miss Beauty Groningen dan ook echt als een groeiproces. Meedoen is hard werken, maar zo voelt het beslist niet.’

Als Evelien wint gaat ze door naar Miss beauty of the Netherlands. ‘Als je dat wint, ben je meteen ook Miss Earth en ga je door naar de internationale verkiezingen.’

De finale is op 15 januari in Winschoten. Stemmen op Evelien? Sms Poll Groningen Evelien naar 3010. Kosten: 1,10. (Foto: Daniëlle Keijser photography)