Even wat anders: leerlingen Nijeborg storten beton

LEEK – De leerlingen van Bouwen, Wonen en Interieur (BWI) op de Nijeborg kregen afgelopen week een bijzondere praktijkles. Er moest beton worden gestort bij de school in Leek en de leerlingen werkten daar aan mee. De leerlingen bereidden hun werkzaamheden goed voor, waardoor alles vlot en netjes kon worden uitgevoerd. Het techniekonderwijs binnen de Nijeborg is volop in ontwikkeling. Naast de technische basisvaardigheden wordt er een Technolab ontwikkeld, waarin de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van Technologie worden aangeboden. Daarbij hoort ook het werken met drones, op afstand bestuurbare apparaten (robots en domotica), 3D-printen en andere grafische toepassingen (foto- en video).