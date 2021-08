Eventing Norg: de triatlon van de paardensport

NORG – Dit weekeide, op 28 en 29 augustus, is het dan eindelijk weer zover. Na een jaar vol spanning kan eindelijk het hoge woord eruit. Alle lichten staan nagenoeg op groen. Eventing Norg gaat door. Dat maakte de organisatie afgelopen week bekend. Eventing is paardensport in de breedste zin van woord. Een paardensportdiscipline welke vergelijkbaar is met een triatlon voor mensen. Een ruiter moet samen met zijn paard drie onderdelen afleggen: een dressuurproef, een springparcours en tot slot een cross-parcours. Er zijn verschillende niveaus, waardoor ook beginnende ruiters mee kunnen doen. Op elk niveau strijden de deelnemers tegen elkaar, waarbij de ruiter die het beste is over alle drie de onderdelen wint.

Het is alweer de 10e editie van dit evenement. Nadat het in 2020 geen doorgang kon vinden vanwege de corona-maatregelen, heeft Stichting Eventing Norg dit jaar wel een wedstrijd kunnen organiseren. De Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie heeft de Noordelijke Kampioenschappen aan Norg toegewezen.

Het evenement start voor alle deelnemers met een dressuurproef. Hierbij moet de deelnemer met zijn paard een vast patroon van figuren rijden, welke beoordeeld wordt door de jury. De jury beoordeeld op fouten, maar ook op gehoorzaamheid en harmonie van de combinatie. Na een rustpauze volgt er een springparcours, gebouwd door springparcoursbouwer Eelco Berger uit Haulerwijk. Hierbij legt de deelnemer een parcours af met ongeveer 10 tot 13 hindernissen. De hindernissen bestaan uit gekleurde balken, welke op de grond kunnen vallen als het paard ertegenaan springt. Voor elke balk die valt, of als een paard ongehoorzaam is krijgt de deelnemer strafpunten. Als een deelnemer te veel strafpunten heeft, mag hij niet door naar het volgende onderdeel. Na het springen volgt de keuring door de dierenarts en dan mogen de combinaties het bos in, hier heeft onze cross-parcoursbouwer Jan Siegers met vele vrijwilligers een uitdagend parcours neergezet met vele nieuwe hindernissen. Tijdens de cross moet een parcours van 2,5 km afgelegd worden waarbij ongeveer 30 vaste hindernissen moeten worden overwonnen. Deze hindernissen zijn van natuurlijke aard zoals boomstammen, hagen, picknicktafels en een spectaculaire waterbak. Als er fouten gemaakt worden in de cross krijgt de deelnemer strafpunten. De deelnemer die in totaal over de drie onderdelen de minste strafpunten heeft, wint de wedstrijd.

De opbouw is in volle gang, het parcours en de aankleding. Voorzitter Lucy Stevens: ‘Het is nog druk deze week. De vele vrijwilligers zijn nog druk doende, alsmede de parcoursbouwers.’ Er doen ongeveer 240 deelnemers mee en er zijn vele vrijwilligers in touw. Op zaterdag zo’n 120 en op zondag ongeveer 140. Een drukte van belang dus in de bossen van Norg.

Het evenement is gratis toegankelijk en start beide dagen om 08.00 uur met dressuur, om 10.30 uur met het springen en om 11.00 uur met de cross. Het dressuur en springen vindt plaats op het evenementen terrein in Norg. De cross gaat door de bossen rondom het evenemententerrein. Voor het parkeren kunt u de aanwijzingen van de parkeerwachten volgen. Voor de veiligheid verzoeken u de aanwijzingen van de organisatie en hindernisjury’s op te volgen met de hoofdregel Fluitje = snel aan de kant, paard in aantocht! Ook moet de 1.5 meter maatregelen gehandhaafd worden, houd hier rekening mee.

Een evenement als deze kan niet georganiseerd worden zonder de ondersteuning van de sponsoren. In het strodorp op het hoofdterrein is er mogelijkheid voor een hapje en een drankje en kunt u bij de standjes kijken. In het strodorp vindt tevens de huldiging van de Noordelijke Kampioenen plaats.