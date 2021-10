Eventing Ronostrand op 9 en 10 oktober

EEN – Ook dit jaar zal Rij- en menvereniging Mensinghe Roden weer hun jaarlijkse Eventing Wedstrijd organiseren. Na de aangepaste vorm van vorig jaar vindt het evenement dit jaar weer in vertrouwde vorm plaats. Dit is op 9 en 10 oktober. Op zondag 10 oktober een oefencross en op zaterdag 9 oktober de officiële SGW-wedstrijd. Tijdens deze wedstrijddag zullen de deelnemers beginnen met het rijden van een dressuurproef waarna zij een springparcours zullen afleggen. Wanneer deze beide onderdelen met succes zijn volbracht, kunnen zij overgaan naar het laatste onderdeel, de crosscountry. De crosscountry is het onderdeel met het meeste spektakel, tijdens dit onderdeel zullen de deelnemers een parcours afleggen rondom het Ronostrand. De bouwploeg van Rij- en menvereniging Mensinghe is dit jaar weer erg creatief geweest en heeft weer een prachtig parcours van ruim twee kilometer weten neer te zetten! Alle hindernissen zijn van natuurlijke aard en er zit zelfs een waterhindernis tussen.

De dag zal op zaterdag beginnen om 8:00 uur en zal eindigen rond 16:30 uur, op zondag is dit van 8:30 uur tot 15:00 uur. Over het gehele weekend zullen er ruim 350 deelnemers aan de start verschijnen. Natuurlijk gaat dit niet zomaar, dankzij 150 vrijwilligers die allemaal ondersteuning bieden tijdens het weekend is het mogelijk om dit evenement te organiseren.

Ook bezoekers zijn van harte welkom! Net als andere jaren is het volledige parcours met alle hindernissen ook als bezoeker te voet te bereiken. Op deze manier kunt u de sport en het spektakel van dichtbij meemaken. Ook vanaf het terras van het Ronostrand is vrijwel het volledige parcours te volgen. De organisatoren hopen u dan ook tijdens deze dagen te mogen begroeten op het Ronostrand! Het adres is Amerika 16 te Een, parkeren is gratis.