Expositie bij Zunneschien over 200 jaar Veenhuizen

Tiny Veenstra: ‘Geweldige spontane positieve reacties van exposanten’

VEENHUIZEN – Koffie – en theetuin Zunneschien is weer open. Tot 1 oktober kan er weer dagelijks een kop koffie worden gedronken of van de bajesthee worden genipt. Tiny Veenstra, over twee weken 81 jaar oud, kreeg in de wintermaanden een idee in haar hoofd. ‘Nu Veenhuizen in 2023 200 jaar bestaat, wil ik ook dat Zunneschien daaraan meedoet. Ik heb een oproep geplaatst onder de vaste deelnemers van de hobby- en inbrengwinkel van de Galerie om schilderijen, foto’s, tekeningen, kunstvoorwerpen of wat dan ook maar te maken die met ons dorp en het jubileum van doen hebben. Het resultaat heeft al mijn verwachtingen overtroffen. Geweldige spontane positieve reacties van exposanten.’

Het betekent ook dat er dit jaar niet meer maandelijks een nieuwe expositie start. ‘Geeft niet,’ zegt Tiny Veenstra. ‘De koffie- en theetuin bestaat al 33 jaar en we hebben altijd een podium gegeven aan exposanten. Iedereen kon altijd bij mij terecht. Van hobbyist tot en met de gegoede amateurs. Voor de meesten was het vaak ook hun eerste expositie. Zunneschien gaf hen zo een podium. Ik heb dat altijd mooi gevonden. Dit jaar is er dus 1 grotere expositie over Veenhuizen. Wat het volgend jaar brengt zien we later wel weer.’

Voor in de tuin staat op een houten paal een kunstwerk van Glaslas. Drie zonnebloemen vastgemaakt aan een draaiende ronding van glas. In het glas zijn de namen verwerkt van alle woningen in het dorp die een gevelsteen hebben met een naam erop. Arbeid is Zegen, Helpt Elkander, Flink en Vlug, Bitter en Zoet en natuurlijk het eigen pand behorende bij Zunneschien met de naam Controle. Een blok van twee woningen gebouwd in 1905 door W.C. Metzelaar. Het was de woning van de huismeester van het hospitaal. Bijzonder punt van architectuur is een inspringend portaal met een scheef geplaatst entree met daarboven een segmentboog met in het spaarveld de naam Controle. Het zijn opschriften van Rijkswoningen gebouwd tussen 1880 en 1920 die in het glaswerk zijn verwerkt. De meeste woningen staan nog altijd fier overeind in het historische monumentendorp. Een aantal woningen zijn afgebroken, maar ook die namen staan vermeld op het kunstwerk.

De expositiewand is sinds de Paasdagen rijkelijk gevuld met vele variaties op het thema Veenhuizen. We zien een geschilderde Koepelkerk, een fotocollage van de Boevenbus door het dorp, een groot schilderij van vennetjes in het Fochteloërveen, een foto van het watersluisje gelegen aan De Zesde Wijk, een woning aan de Generaal van den Boschweg en beelden van de Lantaarndrager. Tiny Veenstra zelf kan geamuseerd kijken naar een schilderij van een ontsnapte boef uit de gevangenis die direct na zijn ontsnapping ook weer werd opgepakt door een gevangenenbewaker. ‘Mooi toch, ontsnapping en weer gepakt worden is hier in 1 beeld gevangen.’

Het draaiend model van glas in de voortuin is een samenwerkingsverband tussen Frans Egberink en Evelien Limbeek. Zij hebben beiden jarenlange ervaring. De een met het bewerken van glas (Frans), de ander met het bewerken van metaal en hout (Evelien). ‘Doordat we beiden onder 1 dak zitten, vinden we het een uitdaging om onze kennis om te zetten in unieke kunstwerken en objecten.’

Wie ook een bijdrage wil leveren aan de expositie ‘Veenhuizen 200 jaar oud’ kan contact opnemen met Tiny Veenstra 0592 388419.