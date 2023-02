Expositie in bibliotheek Leek over KOPP

LEEK – Tot eind maart is er in de bibliotheek in Leek een bijzondere expositie te zien. Diana Willemsen heeft een boek geschreven met de titel ‘Kleine Boom Vraagt’. Het boek geeft uitleg over de betekenis van KOPP en is zowel voor kinderen als ouders een manier om met elkaar in gesprek te gaan over psychische problemen waarmee het gezin te maken heeft.

‘Wanneer een ouder of ouders psychische problemen hebben dan werkt dat door in de opvoeding en heeft het invloed op de ontwikkeling en het verdere leven van het kind of kinderen. Ik heb dat zelf in mijn kinderjaren mogen ervaren. Ik besefte al op vrij jonge leeftijd dat mijn ouders anders waren. Raar vond ik het, maar ik kon het geen goede plek geven in mijn leven. Pas veel later, zo rond mijn 30ste jaar, ontdekte ik dat ik met mijn opvoeding en bijbehorende problematiek niet alleen stond. Als ervaringsdeskundige op het gebied van trauma, CPTSS, KOPP en de lange weg naar herstel heb ik inmiddels enkele boeken hierover geschreven. Dit boek ‘Kleine Boom Vraagt’ helpt mee om moeilijke onderwerpen bespreekbaar te maken.’

Details en sfeer worden mooi vormgegeven middels de illustraties in het boek. In de Leekster bibliotheek zijn enkele olieverfschilderijen te zien van Ron Amir. Hij is een Nederlands-Israëlische kunstenaar. De illustraties zijn zwart wit gemaakt. De gebruikte metafoor is een boom. Een boom die beschadigd is groeit door. Bomen zijn extreem sterk. Ron Amir laat op vele verrassende manieren zien hoe je tekst en illustraties met elkaar kunt verbinden.

Diana Willemsen: ‘Vaak zijn KOPP kinderen een over het hoofd geziene groep die te maken heeft met ernstige klachten die naar voren komen in opvoeding en thuissituatie. Vaak tot op latere leeftijd aan toe heeft dit zijn impact.’

Wie meer wil lezen kan terecht op haar website www.rationem.nl. Diana Willemsen (1979) is schrijver en dichter. Zij schrijft op een heldere en directe manier over zware thema’s.