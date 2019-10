Expositie jeugdige in ouderencentrum

PEIZE – Tot en met november is er in De Hoprank in Peize een expositie in de wandelgangen te zien van David Hut. ‘Ik ben 17 jaar oud en ik schilder iets meer dan een jaar. Voornamelijk actief bij T.S.R. in Roden op de maandagavond en dat onder leiding van Wim Heessen. Het tekenen en schilderen is voor mij begonnen op 4 jarige leeftijd en resulteerde vooral in een fascinatie voor strippoppetjes. Een groot voorbeeld voor mij hierin was Jan van Haasteren, een befaamd puzzeltekenaar. Ik heb het dan ook op veertienjarige leeftijd geschopt tot het Nederlands kampioenschap in Breda, waar ik uiteindelijk helaas niet heb gewonnen. Enkele jaren later, op mijn zestienjarige leeftijd, wilde ik een nieuwe uitdaging aangaan op kunstgebied. Dit resulteerde in de keuze voor het maken van schilderijen. Hiervoor heb ik dan ook gelijk les aangevraagd bij T.S.R., waar ik tot op heden nog steeds met veel plezier naar toe ga. In deze schildersgroep heb ik ook verscheidende contacten opgedaan die mij erg stimuleren en mij verder helpen in mijn ontwikkeling. Door hen kon ik deze zomer ook deelnemen aan de expositie ‘Zomer in mijn hoofd’ in K38 te Roden, mijn eerste grote expositie waar vijf werken van mij te zien waren. Al met al is te zeggen dat het erg snel is gegaan het afgelopen jaar. Het doel is dan ook om na mijn school en kunstopleiding, professioneel beeldend kunstenaar te worden. Ik werk voornamelijk met olieverf in een tot op heden zeer monochrome sfeer, alhoewel ik steeds meer met kleur experimenteer. De onderwerpkeuze is zeer divers, maar de meeste landschappen die ik schilder zijn wel gebaseerd op plekken bij mij in de buurt.’

Ook eens exposeren in De Hoprank? Mail dan naar vriesorademaker@gmail.com.