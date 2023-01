Expositie K38 ‘Kunst of Design’

‘Design is kunst dat je kunt gebruiken’, te zien van 14 tot en met 12 februari

RODEN – ‘Dit wordt een bijzondere expositie,’ zegt Annette Arts. Zij zit samen met Henny Zikken en Els ter Welle in de expositiecommissie van de Sectie Beeldende Kunst K38. De opening is op vrijdag 13 januari om 16.00 uur en wie erbij wil zijn is welkom. Janneke Gelling, oud-docent van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, zal de expositie openen. Tevens zal Sem Dallinga op gitaar enkele muziekstukken ten gehore brengen.

Anneke Arts: ‘Het was voor ons een lang gekoesterde wens om een dergelijke expositie op te zetten. En toch, ook nog wel best ingewikkeld om het te organiseren. Kunstenaars die met design bezig zijn exposeren niet vaak. Toch hebben we 8 kunstenaars gevonden om te exposeren in ons Kunstencentrum. Zij zijn bezig met vernieuwing, bijzonder materiaal gebruik, duurzaamheid en eigenzinnige vormgeving. Design is kunst dat je kunt gebruiken. Denk daarbij aan serviezen, vazen, accessoires, meubelen, woningtextiel of posters.’ Er zijn werken te zien van Peter Kiewied, Ilse Evers, Ida Venhuizen, Celine Chermin, Marc Paulusma, Jeanet Metselaar, Ria van der Linden, Willem Kolvoort en Mirjam Kerstholt.

Voor Kleintje Cultuur is De Krant in gesprek met Mirjam Kerstholt, Willem Kolvoort en Marc Paulusma (foto).

‘Wanneer ben je nu een kunstenaar en wanneer ben je een vormgever. Ik ben er niet zo veel mee bezig. Ik doe wat ik doe en dat vind ik leuk.’ Willem Kolvoort maakt posters en dat vooral voor bands die optreden bij poppodium Vera in Groningen. Al 33 jaar doet hij dit vol overgave. ‘Ik probeer altijd de sfeer van een band weer te geven. Ik luister, zie opnames op internet, lees de teksten en kijk naar het publiek dat de band trekt. Daar verdiep ik mij in en sluit in mijn posterkunst daarbij aan. Ik maak veel gebruik van beesten als karikatuur. Een kikker en een krokodil ineen, dat soort werk. Ik maak kunst om te pleasen en probeer zo de wereld een stukje mooier te maken.’

Mirjam Kerstholt werkt veel met keramiek. In Zuidlaarderveen heeft zij een eigen keramiek & kunst atelier Mir Ceramics. Zij ontwerpt en vervaardigd deze stukken zelf. ‘Ik werk intuïtief. Soms weet ik welke kant ik op wil, maar meestal werk ik op gevoel. In elk stuk zit emotie van mij. Ik ben heel lang elk jaar naar China geweest op zoek naar het witste wit. Fantastisch om daar zes weken achtereen op zoek te zijn naar de beste materialen voor keramiek. In K38 exposeer ik vooral porselein. Toegepaste kunst, zo mag het ook noemen.’

Ruimtelijk en conceptueel vormgever is Marc Paulusma. Duurzaamheid, printtechniek, experimenteren, circulaire economie. Het zijn enkele woorden die hem typeren. ‘Ik print objecten via nieuwe technieken als 3D print. Vooral met klei uit de omgeving van Winsum, Delfzijl en Nietap ben ik aan het experimenteren. Er zit genoeg geschiedenis in de grond en ik zoek daar de verhalen bij. De grond schoonmaken, zuiveren, is een heel proces. Als het goed is kan ik er het gebruiken voor mijn werkstukken. Vroeger was dit een oud ambacht, nu heb ik hier een nieuwe techniek toegepast. Interessant.’

De expositie aan de Kanaalstraat in Roden is van 14 januari tot en met 12 februari te zien van woensdag tot en met zondag van 13.00 tot 17.00 uur.