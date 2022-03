Expositie van collageschilderijen in de kerk in Peize

‘Collages maak ik in de winter, de zomer is voor de tuin’

PEIZE – Rina van den Berg exposeert in de kerk in Peize met haar collageschilderijen. Het maken van collages ontstond toen haar kleinkinderen nog jong waren. Rina schreef in die tijd verhaaltjes over de belevenissen van haar kleinkinderen, die ze illustreerde door collages te maken. De illustraties en verhaaltjes plakte ze in een boek. Inmiddels maakt ze collages voor zichzelf.

‘Zullen we eerst even langs de collages lopen?’ De collageschilderijen ademen een beetje een geheimzinnige sfeer uit en de kleuren zijn mooi op elkaar afgestemd. Rina heeft bij elk kunstwerk een uitleg. ‘Deze is niet alleen geplakt, maar ook geschilderd. En kijk, deze vind ik mooi door de kleuren.’

Een expositie is een mooie kroon op haar hobby, wat vindt ze er zelf van? ‘Eigenlijk blijf ik liever een beetje op de achtergrond. Ik houd er niet zo van om op de voorgrond te treden. Ik heb een keer eerder geëxposeerd, maar dat was thuis, als onderdeel van de Open Atelieroute. Dat vond ik al een beetje gedoe. Heel gezellig, al die mensen die langskwamen, maar het gaf ook een hoop drukte. Laat mij maar liever wat op de achtergrond staan.’

Ze heeft de boekjes meegenomen waarmee het allemaal begon. Twee dikke Oilily agenda’s in vrolijke kleuren, vol verhaaltjes en geplakte collages. ‘Mijn kleinkinderen vonden dat prachtig. Ik ben natuurlijk geen schrijver, maar dat maakte hen niet uit, ze vonden het ontzettend leuk. Toen ze er te oud voor werden ben ik doorgegaan. Het in het klein werken vond ik al fijn om te doen, maar uiteindelijk ben ik dus wel grotere werken gaan maken. Ik had een vriendin die me enorm inspireerde, ik stuurde haar elke vrijdag een foto van een collage en dan gaf ze me daar feedback op. Ik vind het heerlijk om foto’s uit tijdschriften bij elkaar te zoeken en uit te knippen. Het is heel ontspannend werk, ik vergeet er de dagelijkse beslommeringen door. Ik kan echt iedereen aanraden om zoiets te gaan doen.’

Verkoopt Rina regelmatig werk? ‘Nou nee. Ik verkoop wel prints van mijn werk, en de opbrengst gaat naar een goed doel. De prints kunnen ook uitvergroot worden, voor het geval mensen een werk boven de bank willen hebben hangen. Zelf print ik in A3, groter komen ze niet.’

Is collages maken de enige hobby die Rina heeft? ‘Nee, ik tuinier in de zomer. De collages zijn voor de winter, de tuin is voor de zomer. Ik woon nu 36 jaar in Peize. Vroeger, toen ik nog in Borger woonde, naaide ik. Dat deed ik enorm veel. Het was echt een sport om een lapje van vijf gulden te scoren en er dan iets leuks uit te maken. Dan kwam ik op de naaiclub en dan riep ik: ‘kijk, vijf gulden! Maar dan was er vaak ook wel iemand die een nog goedkoper lapje had gescoord.’

Wat heeft Rina nog meer gedaan naast naaien? ‘Ik heb een winkeltje gehad in Peize. Daar verkocht ik van alles, en dat heb ik 4 jaar gehad. En ik heb als kapster gewerkt. Dat creatieve zit er dus wel in!’