Expositie van Concrete Kunst in De Brinkhof

Peter van Zwol over “Art Concret”: ‘Datgene wat je ziet, dat is het’.

NORG – Peter van Zwol maakt installaties, tekeningen en computerprints gebaseerd op geometrische vormen. Na bijna eindeloos rangschikken, spelen met lijnen, vormen, kleuren en contrasten, komt er een compositie die past bij de ruimte. Zo probeert hij de dagelijkse werkelijkheid beheersbaar en overzichtelijk te maken.

Wie het gastenboek bij de hand pakt leest dat een bezoeker schreef ‘Je wordt er vrolijk van’. En dat is precies de spijker op zijn kop. Wie de Brinkhof binnenstapt krijgt een kleurrijk geheel in allerlei vormen en maten te zien. ‘Het is een kunststroming die niet echt bekend is,’ zegt Peter van Zwol. Kunstenaar Theo van Doesburg (1883 – 1931) was in Nederland één van de oprichters en voorttrekkers van Art Concret. Een afgeleide van De Stijl, de kunstbeweging waar ook Mondriaan en Rietveld bij betrokken waren. ‘Strak, eenduidig en overzichtelijk. Dat zijn de kernwoorden die bij deze kunststroming horen. Ik heb altijd heel abstract geschilderd, met veel verf en veel kleuren. Op de kunstacademie in Utrecht had ik de behoefte om de wereld overzichtelijker en behapbaar te maken. Ik werd gegrepen door het minimalisme en vond vooral dat het kleurrijker moest.’

Geboren in 1950 woont en werkt Peter tegenwoordig in Westerbork. Aan de Hoogeveenseweg bevindt zich Atelier P & P. Sinds 2005 is hij actief in de beeldende kunst. In de Brinkhof zijn vooral wandconstructie gebaseerd op geometrische vormen van hem te zien. Zijn installaties, die zijn samengesteld uit losse elementen, vaak strak afgewerkte kubussen, zijn wel te zien op zijn website pvzwol.nl. Ook staan er filmpjes op de website die een beeld geven van deze installaties.

‘Als er een idee op plopt dan maak ik schetsen. Het maken van een compositie is al een klus op zich. Daarna komt het moment over vormgeving en is het zoeken naar balans, ritme, kleur, contrasten. Ik probeer altijd naar verbindingen te zoeken. Waar vind je raakvlakken die elkaar kunnen versterken en een verbinding met elkaar kunnen aangaan. Op een gegeven ogenblik bevalt het en denk ik ‘ja, nu is het klaar’.’

Daar waar mijn expositie plaats vindt wordt rekening gehouden met de beschikbare ruimte. In de Brinkhof zijn vooral hangende wandsculpturen te zien. Driedimensionale collages, zoals Peter van Zwol zelf aangeeft. ‘Veel mensen vinden het moeilijk om te snappen wat er gemaakt is. Ik zeg altijd ‘datgene wat je ziet, dat is het’. Als het iets met je doet, als je als kijker erdoor gegrepen wordt, je het toelaat, dan is dat prima. Wat het betekent dat mag iedereen zelf verzinnen.’

Wie rondloopt in de wandelgangen van de expositieruimte ziet allerlei vormen, maten en composities die een levendig geheel geven aan de tentoonstelling. Aan de grote wand hangen tientallen kleinere werkstukken ritmisch weergegeven op een rij. ‘Deze reeks moet als één geheel gezien worden.’

De expositie gaat door tot en met 27 oktober. Kom kijken is vooral de boodschap van Peter van Zwol. ‘Een kunstenaar wil graag zijn werk laten zien.’