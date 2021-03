Extra aandacht voor verkeersveiligheid bij de Pasop in Midwolde

TOLBERT – De gemeente Westerkwartier heeft twee attentieborden geplaatst langs de Pasop in Midwolde. De borden staan aan de Noorderweg bij Leek en bij de Fanerbrug ter hoogte van Briltil. Zij zijn geplaatst in het kader van het project Knelpunten en Participatie van de gemeente Westerkwartier, politie en Veilig Verkeer Nederland.

In het project wordt bij de aanpak van verkeersknelpunten gezamenlijk gekeken naar de infrastructuur, de wijze waarop de buurt is betrokken en de inzet van verscherpt toezicht. De Pasop in Midwolde is het eerste knelpunt dat wordt aangepakt in het kader van het project. Zo zijn de samenwerkingspartners samen tot de conclusie gekomen om op deze locatie meer controle te houden op de snelheid. De geplaatste borden moeten automobilisten en motorrijders wijzen op de snelheidsregels en –controles.

‘Met deze borden willen we de gemotoriseerde verkeersdeelnemers extra attenderen op de geldende maximumsnelheid van 60 kilometer per uur,’ legt Geertje Dijkstra-Jacobi, Wethouder Infrastructuur en Verkeer, uit. ‘Hiermee willen we bereiken dat de automobilisten zich bewust zijn van hun gedrag en hun snelheid hierop aanpassen. Dit komt de veiligheid van de deelnemers aan het verkeer en de aanwonenden ten goede.’