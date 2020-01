Extra voorlichtingsavond rsg de Borgen

LEEK – Voor ouders/verzorgers van groep 8 leerlingen wordt op woensdagavond 8 januari 2020 een extra voorlichtingsavond gehouden op vestiging Nijeborg in Leek. Op deze avond worden ouders/verzorgers geïnformeerd over het onderwijs op alle vestigingen van rsg de Borgen in Grootegast, Leek en Roden.

Leerlingen uit groep 8 en hun ouders/verzorgers zijn zich op dit moment aan het oriënteren op het voortgezet onderwijs. De vestigingen Esborg, Lindenborg, Nijeborg, Ronerborg en de Woldborg van rsg de Borgen bieden samen praktijkonderwijs, vmbo (bb, kb, tl), tl/havo-route, havo, technasium en vwo (atheneum en gymnasium) aan. Voor iedere leerling is er een passende leerroute. Op de extra voorlichtingsavond krijgen ouders/verzorgers volop de gelegenheid om vragen te stellen over de onderwijsmogelijkheden van rsg de Borgen.

De voorlichting wordt gehouden op woensdag 8 januari 2020 van 19.30 uur tot 20.30 uur op de vestigingen Nijeborg in Leek en de Woldborg in Grootegast. Van 20 tot en met 24 januari 2020 houdt rsg de Borgen open huis, dan zijn ouders/verzorgers samen met hun kind van harte welkom om de sfeer op de vestigingen te proeven.

Voor meer informatie zie www.rsgdeborgen.nl