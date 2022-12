F1-journalist uit Leek blikt in boek terug op historisch seizoen

‘Het was al snel duidelijk dat Max een enorm groot talent is.’

TOLBERT – De in de gemeente Leek geboren en getogen Formule 1-journalist Erwin Jaeggi heeft samen met zijn collega Ronald Vording uit Musselkanaal een boek geschreven over de tweede wereldtitel van Max Verstappen. ‘F1 2022 Een klasse apart’ ligt nu in de boekhandel.

De Formule 1 is een tot de verbeelding sprekende wereld. Snelle auto’s, coureurs die om elke millimeter asfalt strijden en teams die jaarlijks vele miljoenen uitgeven om de concurrentie te kunnen verslaan. Sinds 2004 is het de werkplek van de 41 jarige Erwin Jaeggi. De geboren Tolberter volgt de sport vanaf 1994. ‘Dat was het jaar waarin Jos Verstappen in de Formule 1 debuteerde, Ayrton Senna en Roland Ratzenberger verongelukten en Michael Schumacher zijn eerste wereldtitel pakte. Het was een seizoen waarin zo veel gebeurde dat ik volledig door de sport gegrepen werd,’ vertelt Jaeggi, die tot en met zijn achttiende op de Vijf Akkers woonachtig was.

In 2004 begon de oud-leerling van de OBS De Beelen en het Nienoord College als freelancer over de Formule 1 te schrijven. ‘Na wat omzwervingen ben ik op de opleiding Journalistiek in Zwolle beland. Ik zocht een plek waar ik werkervaring kon opdoen en kwam bij de website F1Racing. Net terecht, die in Groningen gevestigd bleek te zijn. Mooier kon natuurlijk niet. Niet alleen deed ik waardevolle praktijkervaring op, ik schreef ook nog eens over een van mijn favoriete onderwerpen: de Formule 1.’ In 2006 trad Jaeggi in vaste dienst bij F1Racing.net, alvorens de website een jaar later verder ging als GPUpdate.net. ‘Mensen die al wat langer fan zijn van de sport, zullen zich deze site nog wel herinneren.’

In 2013 raadde Jos Verstappen, die dat jaar columnist was voor GPUpdate.net, Jaeggi aan om eens bij een kartwedstrijd van zijn zoon te komen kijken. Zo had Jaeggi op het kartcircuit van Genk zijn eerste interview met Max. ‘Het was al snel duidelijk dat Max een enorm groot talent is. Hij was onoverwinnelijk tijdens zijn laatste jaar in de karting.’ Eind 2015 verliet Jaeggi GPUpdate.net, waar hij intussen hoofdredacteur was, om aan de slag te gaan bij Motorsport.com, een grote internationale website met kantoren in Londen en Miami. ‘Voor die site werken gerenommeerde F1-journalisten als Jonathan Noble en Adam Cooper. Om met zulke namen samen te werken, was een kans die ik niet kon laten schieten.’

Jaeggi is bij ongeveer de helft van de Formule 1-races aanwezig. ‘Ik deel een permanente mediapas met mijn collega Ronald. Samen doen we bijna het hele seizoen.’ Jaeggi was dit jaar onder andere bij de GP’s in Miami, Monaco, Zandvoort en Austin. En tijdens zijn reizen maakte hij het nodige mee. De Grand Prix van Saudi-Arabië van afgelopen jaar zal hij bijvoorbeeld niet snel vergeten. ‘Op de eerste dag van het raceweekend zagen we ineens een grote, donkere rookwolk. Het bleek om een raketaanslag op een oliedepot te gaan, niet ver van het circuit. Dat was wel even een spannend moment.’

Sinds eind november ligt het boek ‘F1 2022 Een klasse apart’ in de winkel. Jaeggi en Vording blikken hierin terug op het Formule 1-seizoen waarin Verstappen voor de tweede keer wereldkampioen werd. In aparte hoofdstukken worden de belangrijkste thema’s van het voorbije jaar besproken, zoals de impact van de nieuwe technische regels, de wederopstanding van Ferrari en de problemen bij Mercedes. Het is het tweede boek van Jaeggi en Vording na het vorig jaar verschenen ‘Formule Max’, waarin het eerste kampioenschap van Verstappen centraal stond.

‘Het was weer een gedenkwaardig Formule 1-jaar’, zegt Jaeggi. ‘Aan het begin van het seizoen had Ferrari de snelste auto en viel Verstappen twee keer uit door een probleem met het brandstofsysteem. Hierdoor stond Max na een paar races op grote achterstand in het kampioenschap. Maar Red Bull loste het probleem op en bracht het gewicht van de auto omlaag, waardoor de wagen sneller werd. Vervolgens was Max niet te stoppen. Met vijftien overwinningen in een seizoen heeft Max een nieuw record gevestigd. Hij was echt een klasse apart.’ (Foto: Andrew Hone)