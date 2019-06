Fahim Bellghroub is de Intersport Superstore Topscorer!

RODEN – Blij verrast was hij. Fahim Bellghroub (25) nam afgelopen week een cheque ter waarde van honderd euro uit handen van Emiel van der Heide, eigenaar van de Intersport Superstore te Roden. Door liefst dertig keer doel te treffen in 26 wedstrijden, liet Fahim onder andere Enrico Wardenier en Robin van der Tuin (beiden VV Roden) achter zich.

Het was een lekker seizoen voor Pelikaan S. Eindelijk promoveerden de Oostwolmers naar de zo felbegeerde eerste klasse. Daarnaast liep de doelpuntenmachine gesmeerd. Zo scoorde Sergio van Dijk liefst zeventien keer en deed Jeroen Haan daar met 25 treffers nog een schepje bovenop. Toch is het dus Fahim Bellghroub die de kroon spant. En dus nam hij afgelopen donderdag de cheque van Intersport Superstore Roden in ontvangst. ‘Ik ben blij met de prijs, want ik had het niet verwacht. Ik woon in de Stad en kreeg niets van het klassement mee’, aldus Fahim. ‘Ik ben blij dat we dit jaar kampioen zijn geworden, zeker na wat er vorig jaar gebeurd is. Dat wij toen het kampioenschap verspeelde met vijf punten voorsprong, dat had ik nog nooit meegemaakt. Ik ben blij dat het nu wel gelukt is.’ Voor komend seizoen is Pelikaan S met twee nieuwe spelers bezig. ‘Jos Hooiveld is volgens mij sowieso binnen’, aldus Fahim. ‘Zelf heb ik nog even nagedacht om hogerop te gaan voetballen, maar na wat we hier hebben meegemaakt gun ik het Pelikaan S om te promoveren. Daarom blijf ik sowieso nog een jaar.’ En uiteraard gaat de spits dan weer voor de topscorerstitel. ‘Ja, natuurlijk!’, klinkt het. Daarna lacht hij: ‘Krijg ik dan een cheque van tweehonderd euro?’

Emiel van der Heide verbindt sinds dit jaar de naam van zijn winkel aan het topscorersklassement van De Krant. Als oud-voetballer volgt hij het regionale amateurvoetbal nog steeds. ‘Ik kijk altijd even waar alle clubs staan. De betrokkenheid met het amateurvoetbal is in dat opzicht wel sterk. Ik neem altijd de standen en uitslagen even door’, aldus Emiel. Emiel, zelf nooit de man die de doelpunten moest maken op het veld, weet hoe belangrijk het team is. ‘De spits wordt altijd genoemd, maar hij kan niets zonder de andere tien spelers.’ Toch vindt hij een topscorersklassement heel leuk. ‘Er komt toch een bepaalde spanning op. Je merkt dat de spitsen daar mee bezig zijn. Onderling ontstaat er een soort competitiegevoel, ondanks dat de meesten elkaar niet treffen in de competitie.’

De Roner ondernemer vond het mooi om te zien hoe de vlotte Fahim zijn cheque direct verzilverde. ‘Hij had zijn broertje meegenomen en hij mocht direct allerlei voetbalspullen uitzoeken. Mooi toch?’