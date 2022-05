Fairtrade cadeau de markt op

RODEN – De Wereldwinkel in Roden ging de straat op! Aflopen vrijdag bezochten medewerkers van de zaak de weekmarkt uitgerust met kinderwagen én een babycadeautje. De Wereldwinkel wil meer aandacht vragen voor fairtrade met de slogan: ‘Geef met je hart, geef een fairtrade cadeau!’ Ze hoopt met deze actie meer klanten te trekken. Er werden flyers uitgedeeld met uitleg waarom fairtrade cadeaus kopen zo belangrijk is. Tevens met een uitnodiging om koffie te komen proeven. Bezoekers kunnen het aantal koffiebonen in de pot raden. De winnaar wint een mooie tuinsteker.