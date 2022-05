Fameuze koningscross trekt ruim duizend man

MARUM – Na twee jaar afwezigheid stond –ie eindelijk weer op het programma: de Koningscross op crossbaan Trimunt in Marum. De ONK motorcrosswedstrijd die georganiseerd werd door de KNMV trok zo’n duidend motorsportliefhebbers naar Marum. Vier klassen stonden aan de start: de Cup 250 cc en de Cup 500cc en ook de ONK 250cc en de ONK 500cc. De Cup en de ONK zijn 2 verschillende nationale competities waarvan de 2 hoogst klassen aan de start stonden. Verdeeld over de vier klassen reden 125 coureurs mee in de strijd om een podiumplaats. Voorzitter Henk Hulshoff kijkt terug op een zeer geslaagde dag. ‘We hadden wel gehoopt op veel mensen, maar dit overtreft toch alle verwachtingen.’

Een leuke bijkomstigheid was dat de jeugdtrainer van MCMO, Tim van Houten uit Marum op het laatste moment besloot om ook mee te doen in de klasse Cup 500 cc. Tim was daarmee natuurlijk de plaatselijke favoriet en vanwege zijn jarenlange ervaring in het nationale motorcross circuit voor velen geen onbekende en zeker ook niet kansloos. Tim had in beide manches een geweldige kopstart, waardoor hij als eerste de volgende bocht in reed. Alleen het gebrek aan training en wedstrijdritme zorgde ervoor dat Tim gaande de race toch een paar plaatsen terugviel en uiteindelijk over 2 manches als 11e geëindigd is. Henk Hulshoff kon de lastminute-actie van Tim erg waarderen: ‘Wanneer Tim bij onze club veel jeugdtrainingen blijft geven en zelf fanatiek mee traint, dan geef ik hem voor volgend jaar zeker goede kansen!’ De uitslagen in de verschillende categorieën zijn als volgt: Cup 250 cc: 1.Jort Brekelmans, 2. Jan Spliethof, 3. Henk Pater. Cup 500 cc: 1.Ryan Witlok, 2. Michel Hoenson, 3.Berend de Ruiter. ONK 250 cc: 1.Dave Kooiker, 2. Scott Smulders, 3. Jeremy Knuiman. ONK 500 cc: 1. Sven van der Mierden, 2. Michaboy de Waal, 3. Kay Ebben.