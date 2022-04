Fameuze ‘rommelmarkt’ trekt honderden koopjesjagers

NIETAP – Wát een succes was het. De in de wijde omgeving beroemde rommelmarkt van de Flint in Nietap trok zaterdag honderden koopjesjagers. ‘Rommelmarkt’ denkt inmiddels al lang de lading niet meer. Kastjes, tafels, stoelen, kunst, glaswerk, boeken, kleding, schoenen, leuke tuinspullen; je kunt het zo gek niet bedenken, het was allemaal te vinden op het schoolplein achter de school. De massaal toegestroomde bezoekers konden nog een gokje wagen bij het grote rad van avontuur. Kinderen uit de groepen 7 en 8 verkochten loten waarmee prachtige prijzen te winnen waren. Als altijd was ook de hamburgerbakker weer van de partij. Het ontbrak de bezoekers werkelijk aan helemaal niets. Genoeg versnaperingen, mooie spullen en ook de weergoden deden iets beter hun best dan de dagen ervoor. Kers op de taart: voor het eerst gaat de volledige opbrengst van de markt niet alleen naar de school, maar de helft gaat naar de Oekraïne.