Familie de Boer wordt muzikaal verrast op 60-jarige trouwdag

‘Ik zeg wel eens: wij hebben de dagen nog te kort’

MARUM – De familie De Boer-Douma uit Marum was 13 december 60 jaar getrouwd. Er stond hen een prachtige verrassing te wachten. Mevrouw De Boer-Douma vertelt: ‘We werden gebeld dat we de jas aan moesten doen en naar buiten moesten gaan. Dus wij de jas aan en de voordeur uit. Maar daar was niemand. Toen werden we weer gebeld, we moesten de achterdeur uit. En daar stond het koor Ad Dei Gloriam met het mannenkoor te zingen. Dat was zo mooi, ik werd er helemaal warm van!’

Ook kwam de dochter met een bos bloemen en kregen ze visite van de loco-burgemeester. ‘We gaan het zaterdag nog vieren met een groot feest. We zijn beiden nog gezond en goed ter been en doen nog van alles. Ik zeg wel eens: Wij hebben de dagen nog te kort. En ik zou er wel een dag in de week bij willen hebben!’