Familie De Leeuw viert 60 jarig huwelijk in Norg

NORG – Mevrouw De Leeuw-Sluiman ontmoette meneer De Leeuw in de snackbar in Norg. ‘Mijn zus werkte daar in de cafetaria en in die tijd schilde je nog zelf de aardappels. En dat mocht ik doen. Hij kwam daar regelmatig, zo leerde ik hem kennen. En op de Norgermarkt ging het aan.’ Na drie jaar gaf het stel elkaar het ja-woord. ‘We konden een stuk van een woning huren. Hij was toen 26, ik was 19. Later bouwden we een huis in Norg, waar we 52 jaar hebben gewoond. Nu wonen we sinds kort in een flat in Vijversburg. En we hebben een prachtig uitzicht.’