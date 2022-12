Familie van der Laan viert 60 jarig huwelijk met grote bruiloft

TOLBERT – Mevrouw Van der Laan ontmoette meneer Van der Laan meer dan 60 jaar geleden in Spijk, bij haar tante. Zelf woonde ze in Heemstede. Meneer van der Laan was makelaar en het stel verhuisde naar Delfzijl. Daar woonden ze 40 jaar. Omdat hun zoon naar Leek verhuisde en ze graag bij hun kleinzoon in de buurt wilde wonen, verhuisden ze mee die kant op, naar Tolbert. ‘Mijn schoondochter werkte, dus heb ik altijd op hem gepast.’ Het stel kreeg twee kinderen en twee kleinkinderen. ‘Twee zoons en een kleindochter en een kleinzoon.’ Het feest werd gevierd met een bruiloft, in de Cazemierboerderij.