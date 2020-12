Familie Wierenga naar Amerika met krantengeld!

Vijf jaar sparen voor droomcadeau aan vader Anton

LEEK – Een mooier cadeau had Anton Wierenga uit Leek zich niet kunnen wensen. Op Eerste Kerstdag zag hij Abraham en kreeg hij van zijn drie kinderen en vrouw Marijke een lange reis naar Amerika aangeboden. Voor dat geld is hard gespaard. Vijf jaar lang brachten zij namelijk trouw De Krant rond. Van het geld wat de kinderen hiermee verdienden, verdween alles in een grote spaarpot om straks – in Amerika – wekenlang van te gaan genieten.

Het was Marijke die met het plan kwam, zo’n vijf jaar geleden. Maar kinderen Jan, Saskia en Nick waren het er direct mee eens. Sparen voor de vijftigste verjaardag van vader Anton, dat was nog eens een leuk idee! ‘Op vakantie gaan is geen probleem’, zegt Marijke. ‘Maar zo’n reisje is nóg leuker als je er zelf voor gespaard hebt en je het cadeau kunt doen.’

En zo begon het krantenloopavontuur voor het viertal. Marijke en Nick vouwden de folders die aan het begin nog bij de kranten zaten, Jan en Saskia liepen er op dinsdag mee rond in combinatie met De Krant. ‘Meestal waren wij met het lopen een uurtje per week kwijt’, zegt Jan, die het de afgelopen periode als pakketbezorger een stuk drukker had. Saskia: ‘Het scheelt bovendien dat je loopt voor een leuk doel. Dan is dat uurtje in de week geen probleem.’

Klachten hebben de fanatieke krantenlopers zelden ontvangen, al herinnert Saskia zich die ene keer dat ze rond oud en nieuw langs de deuren kwam. ‘Bij iemand kreeg ik geen geld, omdat ik De Krant maanden eerder eens op woensdag had bezorgd in plaats van op dinsdag. Dat klopte, want ik zat toen in Londen waardoor ik later was dan normaal. Die man had dat onthouden en was daar nog steeds niet tevreden over.’ Het viel Marijke al eens eerder op: ‘Mensen zijn verknocht aan hun krant. Zo zien mensen dat ook, als hun krant. En dan vindt men het vervelend als die te laat komt.’

Overigens is het niet zo dat de familie Wierenga nu helemaal stopt met krantenlopen. ‘Ik ga nog door’, zegt Nick. ‘Maar nu is het geld gewoon voor mij. We hebben ons doel namelijk gehaald.’ Jan en Saskia geven toe best blij te zijn dat ze straks van hun route af zijn. ‘Ondertussen zijn we er wel klaar mee’, lacht Jan.

In ieder geval is het het straks allemaal waard geweest. ‘Als het virus het straks weer toelaat, gaan we zo’n vier weken met een camper op pad in Amerika’, zegt Saskia. ‘We rijden van kust naar kust en dan gaan we kijken welke hoogtepunten we allemaal willen bekijken’, vult Marijke aan. ‘Daarover moeten we nog even om tafel. Je kunt natuurlijk niet álles zien.’

De grote vraag is natuurlijk of Anton niets door heeft. ‘Hij zal wel iets vermoeden’, zegt Jan. ‘Maar ik denk niet dat hij precies weet wat. Hij zag natuurlijk wel dat wij de afgelopen jaren geen geld overhielden aan het krantenlopen, dus misschien verwacht hij een cadeau.’

Dat hij iets verwachtte, bevestigt Anton later zelf. ‘Hij was flabbergasted’, zegt Marijke trots. ‘Hij had natuurlijk wel íets verwacht, maar niet dit. En al helemaal niet het bedrag wat wij in vier jaar hebben opgespaard. Hij dacht dat het om veel minder geld zou gaan. De dagen na zijn verjaardag zijn we met tijdschriften in de weer gegaan om te kijken wat we nu precies willen zien. De voorpret is al begonnen!’

Eerder in De Krant

In De Krant van 19 juni 2018 stonden Jan, Saskia en Nick eens trots op de foto. Toen als ‘Bezorgers van de Week’. In het artikel gaf het trio aan te sparen voor een leuk doel, maar hielden ze dat doel nog even geheim. Nu, ruim tweeënhalf jaar later, is het geen geheim meer. De familie gaat naar Amerika!