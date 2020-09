Familiegolf blijkt schot in de roos voor Golfclub Holthuizen

RODEN – Op één van de mooist gelegen golfclubs in Noord-Nederland, is men recentelijk begonnen met het aanbieden van Familiegolf. Een leuke manier voor het hele gezin om kennis te maken met deze mooie sport. ‘Van jong tot oud: iedereen kan golfen’, zegt Jacob Gunter, bestuurslid van de Golfclub Holthuizen in Roden. ‘Golf is een sport voor het leven.’

De coronacrisis maakte dat ook Golfclub Holthuizen haar kruit langere tijd droog diende te houden. ‘Meestal hebben we in het voorjaar een open dag. Dat is vaak een bron van nieuwe leden’, zegt Gunter. ‘Op zo’n open dag laten wij zien welke lessen en lespakketten wij allemaal hebben. Nu zat zo’n open dag er natuurlijk niet in.’

Om toch alles wat de golfclub te bieden heeft onder de aandacht te brengen, is men met Familiegolf begonnen. ‘Juist in deze periode waar 1,5 meter afstand bewaren van belang is, is golf de sport bij uitstek. In een mooie landelijke omgeving, op een prachtige baan kom je helemaal tot rust. Het is bovendien een goed alternatief voor sporten waar afstand bewaren lastiger is’, meent Gunter. ‘En juist omdat golf jong én oud leuk is, is Familiegolf een mooie optie.’

Families leren in een tijdsbestek van slechts twee weken de beginselen van het golfen. ‘Het gaat om vijf lessen en één baanles. Het gaat echt om een kennismaking met de golfsport. Deze zomer zijn we er mee begonnen. De reacties zijn heel positief. De mensen die meededen, gingen bijna allemaal door met een vervolgcursus. Zij gaan dan voor hun golfvaardigheidsbewijs waarmee ze op alle banen in Nederland kunnen spelen. Bijna iedereen ging na de eerste twee weken verder met een vervolgcursus. Dat zegt natuurlijk genoeg.’

Niet alleen is golf heerlijk ontspannend, het kan ook heel competitief zijn. ‘En het is een gezonde manier om buiten te zijn’, zegt Gunter. ‘Voor de beginners hebben we sinds drie jaar een Par 3 baan. Dit is een kortere baan, die heel aantrekkelijk is voor beginners. Het is één van de redenen dat het familiegolf zo’n succes is.’

De trainingen worden verzorgd door een professional. En voor wie na tijd nog even wil blijven plakken, is er een uitstekende brasserie en prima restaurant. ‘We zijn een laagdrempelige club’, zegt Gunter. ‘Golf heeft soms een bepaalde reputatie, maar bij Holthuizen staat gezelligheid voorop. Het is dan ook geen wonder dat veel van onze 550 leden ook vrijwilliger zijn. De betrokkenheid is groot.’

Gunter onderstreept nog maar eens dat golf een sport voor alle leeftijden is. ‘Onze oudste leden zijn al in de tachtig en de jongste leden zullen een jaar of zes à zeven zijn. Dat is ook zo bijzonder aan golf: iedereen kan het doen.’

En Familiegolf is dus bij uitstek dé manier om met golf te beginnen. Binnenkort starten de cursussen weer, en kunnen deelnemers in twee weken leren hoe ze zelfstandig op de negen holes van de Par 3-baan kunnen spelen. Kijk voor meer informatie op de site van Golfclub Holthuizen of bel met het secretariaat (050-5015103) voor data en mogelijkheden. Kosten voor deze lessen bedragen 99 euro per persoon.

Wat: Familiegolf bij Golfclub Holthuizen

Wanneer: binnenkort

Info: www.golfclubholthuizen.nl