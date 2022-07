LEEK – Het populaire Familiepark Nienoord is vandaag dicht. Reden is de hitte. De speeltoestellen worden heet en op de glijbaan kun je je billen verbranden. Het park is bang dat kinderen brandplekken oplopen. Volgens het hitteprotocol van het park dat in 2019 is opgesteld, is 35 graden de grens. Het is de eerste keer dat Nienoord de poort sluit vanwege extreem hoge temperaturen.