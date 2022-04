Familierondleiding Borg & Rijtuigmuseum in Leek

LEEK – Dit seizoen organiseert Museum Nienoord elke laatste zondag van de maand een familierondleiding over het leven op de Borg. De koetsiersdame of heer neemt bezoekers mee op ontdekkingstocht langs de rijtuigen die anders niet gezien zouden worden in de tentoonstelling. Mensen die zelf willen ervaren hoe een koetsier te werk ging kunnen plaats nemen op de bok van het rijtuig en met het paard het virtuele borgterrein betreden.

Echte fijnproevers worden uitgenodigd om de tentoonstelling ‘De andere Gouden Eeuw van Occa Ripperda’ in de borg te bekijken. Hier vinden mensen het kookboek van Occa, haar recepten kunnen ook geproefd worden in Grand Café borg Nienoord. Ze gebruikt veel eieren in haar recepten. In de Borg kunnen bezoekers op zoek gaan naar eieren en een geheim woord vormen.

Kom gezellig langs op zondag 24 april om 13.30. Het hele gezin is uitgenodigd. Het is voornamelijk geschikt voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar. Opgeven kan via info@museumnienoord.nl en deelname voor kinderen is gratis.