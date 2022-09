‘Fantastisch dat wij hiervoor benaderd zijn’

Stichting G-voetbal Noordenveld goede doel jaarbeurs

Ieder jaar kiest de Jaarbeurs van het Noorden een goed doel uit voor een leuke financiële tegemoetkoming. Dit jaar is de Stichting G-voetbal Nordenveld. Tijdens de opening krijgen de g-voetballers een bedrag overhandigd in de vorm van een cheque. Bestuurslid en voetbalmakelaar Jan Dirk Zwerver, verantwoordelijk voor de sponsoring en PR, is in zijn nopjes. ‘We waren blij verrast met het telefoontje van de jaarbeurs. We kunnen iedere euro goed gebruiken voor van alles en nog wat. Het bedrag, ik mag het nog niet noemen, wordt goed besteed. De wens is een elektronisch scorebord. Er worden nogal veel doelpunten gemaakt bij ons. Soms zoveel, dat we de tel kwijt zijn. Dan helpt zo’n elektronisch scorebord wel natuurlijk. Maar bovenal staat het ook een stuk professioneler. We zullen de cheque vrijdag met het bestuur en enkele spelers (niet alle, want er is ook een groot g-toernooi bij FC Groningen) in ontvangst nemen.’