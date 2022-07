Fantastische 50e Lus

RODEN – Björn Bakker schreef zaterdagavond de 50e de Lus van Roden op zijn naam. Sjors Dekker legde beslag op de tweede plaats en de derde podiumplek was voor local hero Adne Koster uit Roden. Het was weer een Lus als vanouds: de grote omroepwagen stond weer op de Brink, Jannes Mulder kletste de boel aan elkaar zoals alleen hij dat kan en de terrassen zaten tjokvol met volk dat afkwam op het mooiste criterium van het noorden. En niet in de laatste plaats om de gezelligheid. Jan Publiek genoot met volle teugen in het centrum van Roden!