Fantastische eerste editie Feestweekend Peize

PEIZE – Het Feestweekend Peize mag met recht een doorslaand succes worden genoemd. Twee avonden lang stond de Sporthal in het dorp bomvol feestvierders, die genoten van goede optredens. Op vrijdagavond was er het optreden van Jannes en Q-Music the Party. Zaterdags was het de beurt aan Thomas Berge en de Groningse rappers van Wat Aans. Dat het een daverend succes was, is te danken aan de tomeloze inzet van vele vrijwilligers en de gezellige bezoekers. Nu de sporthal inmiddels weer schoon is en Peize bijkomt van alle festiviteiten, kan het vizier langzaam maar zeker al op volgend jaar. Want dat het feestweekend een vervolg zal krijgen, lijkt wel vast te staan!