Fantastische Survivalrun Boerakker

BOERAKKER – Het zit er weer op, de 26e Survivalrun van Boerakker. Afgelopen zaterdag streden zo’n duizend mannen en vrouwen om het snelst in een uitdagend parcours. Wat in 1988 begon met 25 deelnemers is inmiddels uitgegroeid tot een reusachtig sportief evenement. Deelnemers komen uit iedere hoek van het land om in de touwen te hangen en de pittige hindernissen te nemen. Patrick Hoogers was met een looptijd van 1:03:46 het snelst. Bij de dames was dat Robin Imre Wellen, zij wist het parcours te volbrengen in 1:28:52. Kinderen gingen donderdag de strijd met elkaar aan tijdens de kidsrun. Een zeer geslaagde editie!