FC Groningen doet uitstekende zaken met uitzege bij FC Utrecht

UTRECHT – FC Groningen deed zondag wederom uitstekende zaken door FC Utrecht in Galgenwaard te verslaan. De zwakke vorm waarin FC Utrecht al wekenlang verkeert was zondag ook zichtbaar en dit zorgde ervoor dat FC Groningen niet diep door het stof hoefde om de volle winst bij te schrijven: 1-3.

In de voorbeschouwing gaf FC Utrecht-trainer René Hake duidelijk aan met welke tegenstander hij rekening hield, maar de trainer die zwaar onder vuur ligt kon zijn tactiek snel overboord gooien, omdat FC Groningen snel de leiding nam toen FC Groningen-middenvelder Mo el Hankouri door FC Utrecht-doelman Fabian de Keijzer al na drie minuten onderuit werd gehaald. El Hankouri eiste zelf de strafschop op en maakte vervolgens geen fout. Een handvol minuten later verdubbelde FC Groningen-aanvaller Michael de Leeuw de voorsprong nadat een voorzet vanaf links uitstekend werd teruggelegd door FC Groningen-aanvaller Jørgen Strand Larsen. Op het moment dat de wedstrijd nog op gang moest komen leek het duel feitelijk al beslist, want de thuisploeg wekte niet de indruk om snel iets te gaan doen aan de achterstand, waardoor FC Groningen redelijk eenvoudig in de wedstrijd bleef.

Naarmate de eerste helft vorderde voerde FC Utrecht de druk wel iets op zonder daarbij echt voor groot gevaar te zorgen. De beginfase van de tweede helft begon net als de beginfase van de eerste helft. Spectaculair, met het enige verschil dat FC Utrecht de spanning terugbracht toen FC Groningen-doelman Peter Leeuwenburgh een voorzet vanaf de linkerkant van het veld losliet en FC Utrecht-middenvelder Bart Ramselaar daardoor het net wist te vinden. De wedstrijd werd er in deze fase niet beter op, want waar FC Utrecht vrij slordig op jacht ging naar de gelijkmaker, werd het spel van FC Groningen er ook niet veel beter op. Waar het duel nog twee kanten op kon gaan probeerde FC Utrecht alsnog op zoek te gaan naar rendement en dit zorgde ervoor dat FC Groningen voor het eerst onder druk kwam te staan. Niettemin overleefden de gasten de aanvalsgolven van de thuisploeg. De ploeg van FC Groningen-trainer Danny Buijs mocht een kwartier voor tijd van geluk spreken dat Leeuwenburgh een kopbal van FC Utrecht-aanvaller Tasos Douvikas uitstekende keerde. Doordat FC Utrecht in de slotfase meer risico nam kreeg FC Groningen meer ruimte om de klus te klaren. De bal die El Hankouri tien minuten voor tijd door het centrum meegaf aan Strand Larsen werd meedogenloos binnengeschoten door de spits die bijna wekelijks van grote waarde is voor FC Groningen.

Je kunt stellen dat de desastreus verlopen beginfase FC Utrecht de das omdeed, maar de ploeg liet bar weinig zien en zo werd het ook bekeken door de supporters die zondag bepaald niet achter de ploeg stonden. FC Groningen daarentegen verkeert de laatste weken in goede vorm. Het is niet altijd even hoogstaand, maar er wordt wel resultaat neergezet en dat is uiteindelijk bepalend voor de plek waarmee je het seizoen afsluit. Al vijf duels is FC Groningen ongeslagen en de resultaten van de directe achtervolgers pakten afgelopen weekend zeker niet ongunstig uit. Waar FC Groningen het gat met de zevende plek van de ranglijst verkleinde tot vier punten, speelde NEC met 0-0 gelijk tegen Sparta Rotterdam en ging SC Cambuur met 3-0 onderuit tegen Go Ahead Eagles. Komend weekend wordt er niet gespeeld in de Eredivisie vanwege interlandvoetbal. Zaterdag 2 april komt FC Groningen voor het eerst weer in actie wanneer koploper Ajax op bezoek komt in Groningen.