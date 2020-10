FC Groningen en hoofdsponsor Office Centre sluiten een contract van onbepaalde duur

Op 21 oktober kreeg FC Groningen het nieuws dat ze nodig hadden om van 2020 een zeer geslaagd jaar te kunnen maken. Het contract tussen de ploeg van trainer Danny Buijs en hun hoofdsponsor Office Centre wordt verlengd. En niet voor een paar jaar, maar voor onbepaalde tijd. De samenwerking, die vorig seizoen op poten werd gezet, loopt dus niet af na de oorspronkelijke drie jaar. Bij FC Groningen voelt dit zeer goed, aangezien het enorm veel zegt over ‘het vertrouwen dat Office Centre heeft in FC Groningen voor de aankomende jaren’. Deze vernieuwde samenwerking brengt de kantoorartikelen van Office Centre nog meer onder de aandacht. De relatie zal er dus één zijn voor onbepaalde duur. Om het belang van deze samenwerking nog meer kracht bij te zetten, blikken we terug op wat deze samenwerking al teweeg gebracht heeft en wat het nog kan betekenen voor beide partijen.

Hoofdsponsor sinds 2019/2020

FC Groningen rent voor het tweede seizoen het veld op in de shirts van sponsor Office Centre. Het oorspronkelijke contract werd opgesteld aan het begin van het 2019/2020 Eredivisieseizoen. Normaal gezien zou het na drie jaar aflopen. Nu is daar dus verandering in gekomen. De nieuwe verbintenis van onbepaalde duur gaat medio 2021 in, na afloop van de huidige overeenkomst. De samenwerking tussen beide partijen reikt verder dan alleen de sponsoring op het voetbalveld. Een van de eerste nieuwe projecten, die dankzij deze samenwerking gestart kon worden, is het hybride werken. Verschillende faciliteiten voor businessmanagers van FC Groningen, klanten van Office Centre en andere werknemers uit Noord-Holland werden opgezet in het Hitachi Capital Mobility Stadion. Dit zorgt er niet alleen voor dat de voetbalploeg meer in de kijker gezet wordt, maar ook dat Office Centre zich kan profileren als specialist in het creëren van flexibele werkplekken.

Meer talent voor de ploeg en grotere naamsbekendheid voor de sponsor

Vorig jaar eindigde de ploeg op de 9de plaats in de Eredivisie-ranglijst. Het verbeteren van die plaats is dus een van de doelen van dit seizoen. Om dit te kunnen bereiken, rekent FC Groningen op enorm veel nieuw talent dat ze konden binnenhalen dankzij de sponsoring van Office Centre. De meest besproken aanwinst was ongetwijfeld Arjen Robben, die terugkeerde uit zijn voetbalpensioen om zijn droom waar te maken. Toch begon die droom als een nachtmerrie, aangezien Robben tijdens zijn eerste match voor de ploeg het veld moest verlaten vanwege een liesblessure. Gelukkig was de blessure niet zo erg als oorspronkelijk gedacht, en dankzij de individuele training kon Robben al een invalbeurt maken tijdens de wedstrijd tegen FC Utrecht. Hij hoopt dat hij er weer volledig zal staan tegen Kerst.

Hoewel Robben jammer genoeg een tijdje out geweest is, is het toch belangrijk om als club iemand van zijn kaliber in je ploeg te hebben. Niet alleen omdat je als ploeg je resultaten in eigen land kan verbeteren, maar ook omdat je dan kan deelnemen aan internationale toernooien. FC Groningen staat op de 8e plaats; als het dankzij het nieuwe talent naar de top drie van de Eredivisiestand zou kunnen klimmen, dan zou de ploeg kunnen deelnemen aan de befaamde Europa League. Op dit moment zouden het, volgens de voorspellende statistieken van Betway, een platform voor voetbalweddenschappen, alleen maar Feyenoord (1.96% winstkans), PSV (1.23% winstkans en AZ Alkmaar (0.79% winstkans) zijn die als Nederlandse ploegen kans maken op een Europa League eindoverwinning. Toch krijgt FC Groningen dankzij Robben een zeer grote kans om die statistieken te doen kantelen. Of de ploeg zal kunnen deelnemen aan Europese matchen weten we op de laatste speeldag van de Eredivisie.

Mocht FC Groningen zich plaatsen voor Europees voetbal, dan zou dit voor Office Centre een zeer goede zaak zijn. Dit zou namelijk hun naamsbekendheid enorm verhogen. De voetbalshirts met het Office Centre-logo zouden dan niet alleen op de Nederlandse grasmatten te zien zijn, maar ook in grote buitenlandse stadions.

Op naar een eindoverwinning!

Dit jaar zal FC Groningen het nog opnemen tegen ploegen zoals Feyenoord, AZ en Vitesse en er zullen dus ongetwijfeld nog spannende wedstrijden op het programma staan. De ploeg kan niet alleen rekenen op onvoorwaardelijke liefde van de fans, maar ook van diens sponsor Office Centre. Wie weet welke nieuwe hoogten we van deze samenwerking kunnen verwachten!