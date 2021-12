FC Groningen in Euroborg tegen nummer laatst PEC Zwolle

GRONINGEN – In het vijftiende duel van de competitie speelt FC Groningen in de eigen Euroborg tegen rode lantaarndrager PEC Zwolle. Voor Danny Buijs en zijn mannen de uitgelezen mogelijkheid om de derde overwinning op rij te boeken tegen de in zwaar verkerende Zwollenaren. FC Groningen behaalde 7 punten uit de laatste drie wedstrijden na een gelijkspel tegen RKC en recente overwinningen op Go Ahead Eagles (0-1) en Fortuna Sittard (1-4). PEC Zwolle bungelt al het gehele jaar onderaan en speelde de vorige wedstrijd in eigen huis met 0-0 gelijk tegen RKC, terwijl het daarvoor nog verloor van Feyenoord (4-0) en Cambuur (1-2).

De gasten uit Zwolle begonnen het seizoen met Art Langeler als trainer, die enkele jaren geleden al bij PEC voor de groep stond en daarbij mooie successen behaalde. Dat het verleden geen garantie voor succes is, bleek echter al gauw. PEC Zwolle verloor de eerste vijf competitiewedstrijden, terwijl het daarna ook slechts één keer won (1-0 tegen Heracles Almelo) en twee keer gelijkspeelde (1-1 tegen Sparta en 0-0 tegen RKC). In dat laatste duel tegen RKC Waalwijk was Art Langeler al niet meer de trainer. Langeler zag geen perspectief meer en stapte op 16 november op. Zijn positie werd twee dagen later overgenomen door Dick Schreuder, de voormalig assistent-trainer van Vitesse die in de jaren ‘90 nog kortstondig bij FC Groningen speelde.

Voor FC Groningen zal aanstaande vrijdag niets anders tellen dan de overwinning. Wil de ploeg van Danny Buijs naar boven gaan kijken, dan zijn drie punten noodzakelijk, zeker gezien de huidige staat van tegenstander PEC Zwolle. Een overwinning op PEC Zwolle was in de afgelopen jaren echter allerminst een zekerheidje voor FC Groningen. In de vorige twee seizoenen wist FC Groningen telkens de thuiswedstrijd te winnen (2-0 en 1-0), terwijl het in de uitduels onderuitging (twee keer 1-0). In dat opzicht lijkt het een voordeel voor de selectie van trainer Danny Buijs te zijn dat er thuis wordt gespeeld vrijdag, al is het de vraag in hoeverre er sprake is van thuisvoordeel zonder publiek. Vorig seizoen maakte Jorgen Strand Larsen het enige doelpunt van de wedstrijd in de Euroborg.

Voor de doelpunten zal er vrijdagavond met name weer gekeken worden naar Jorgen Strand Larsen en Cyril Ngonge, die dit jaar respectievelijk 4 en 7 goals maakten en die allebei in het vorige duel met Fortuna Sittard tot scoren kwamen. Laatstgenoemde is de clubtopscorer van FC Groningen en stond tegen Fortuna Sittard weer in de basis, nadat hij een week eerder nog reserve was tegen Go Ahead Eagles. Tegen Fortuna bewees Ngonge direct weer zijn waarde, door na 29 minuten de belangrijke 1-1 binnen te knikken, na een voorzet van Wessel Dammers. Ook bij de 1-2 was Ngonge betrokken, toen Fortuna-verdediger George Cox zijn voorzet achter zijn eigen doelman werkte.

BetCity, een Nederlandse goksite die voetbalweddenschappen aanbiedt (en met Andy van der Meijde momenteel veel op televisie te zien is), verwacht veel van FC Groningen in het duel met PEC Zwolle. De kansen op een overwinning voor FC Groningen worden immers stukken hoger ingeschat dan de kansen op een winst voor de uitploeg uit Zwolle. SportyTrader heeft een uitgebreide review geschreven over BetCity, waarbij nauwkeurig gekeken is naar het voetbalwedden aanbod en de promoties voor sportweddenschappen van deze goksite in Nederland. Meer informatie over de Betcity review is te vinden op www.sportytrader.nl/goksites/betcity/