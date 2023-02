FC Groningen in nood

Het wordt tijd dat Wouter Gudde ballen toont en doet wat écht nodig is de club te redden



FC Groningen verloor in een miserabel slechte wedstrijd met 6-0 van PSV. Voor de wedstrijd zei trainer Van der Ree het ‘goede gevoel van Twente te willen vast houden’. Een even veelgehoord als zinloze wens van veel trainers na een wedstrijd met een hoopgevend resultaat. Het is een illusie iets te kunnen vasthouden. Je kunt spelers voorbereiden op een wedstrijd en de kansen op een resultaat zo groot mogelijk maken. Je kunt op een manier met spelers omgaan zodat ze lekker in hun vel zitten en met zelfvertrouwen een wedstrijd in gaan. Maar een wedstrijd in gaan om het goede gevoel vast te houden slaat nergens op. Een ‘goed gevoel’ is een resultaat ergens van.

Van der Ree gaf na de wedstrijd aan dat de spelers deze week scheenbeschermers nodig zullen hebben op de training, omdat hij het vuur in de ogen had gemist en er geen duels werden aangegaan of gewonnen. Daarbij vergeet hij één belangrijk ding: zijn eigen rol. Hij stelde Pelupessy weer op. De man is een ‘alibivoetballer’. Die zich altijd verstopt, nooit voorop gaat in de strijd gaat, duels schuwt en zich bezighoudt met niet falen en risicoloze tikjes breed of terug. Hij laat het hele middenveld slechter functioneren, omdat de steeds teruglopende Pelupessy ervoor zorgt dat het Groningse middenveld steeds tegen een overtal loopt te voetballen. Zo komt Suslov nooit in zijn kracht. Hij moet vanuit het duel spelen. Het was Van der Ree die Balker als rechter centrale verdediger liet spelen en de piepjonge Blokzijl, één van de weinige lichtpunten als linkercentrale. Terwijl Balker zijn beste wedstrijden juist links in het centrum speelde. Balker had met zijn ervaring Määttä kunnen ondersteunen. Die kan wel wat hulp gebruiken. De verdediger die geen verdediger is, werd aan alle kanten voorbij gelopen en speelde tegen PSV als een amateur. Van de jonge Blokzijl kun je niet verwachten dat hij Määttä op de juiste manier steunt, deze jongeling heeft zelf steun nodig, dus valt hem niets kwalijk te nemen. Suslov speelde tegen Twente, nadat Pelupessy was gewisseld zijn beste half uur van het seizoen als controlerende middenvelder. Als moderne ‘box tot box’ voetballer. Hij dekte wél door en dook zelfs op in het vijandige 16-metergebied.

Tegen PSV werd Pelupessy niet gewisseld, maar was de zwakste schakel in het team. Je mag hopen dat Manu niet verder kon, want ook hij werd gewisseld terwijl hij opnieuw liet zien met afstand de beste aanvaller te zijn. Als dit de invloed is van de nieuwe adviseur Hans Westerhof is dat een behoorlijk zorgwekkende situatie. Westerhof is natuurlijk niet de ‘nieuwe’ adviseur. Van der Ree en de oud-FC Groningen trainer kennen elkaar van de cursus betaald voetbal. Al langere tijd hebben de twee een goede chemie en bespreken veel dingen samen. Westerhof houdt van spelers als Pelupessy. Die altijd glimlachend doen wat de trainer vraagt. Met twee woorden spreken en zich in de media nooit kritisch zullen uitlaten over de trainer. Het type ideale schoonzoon. Daarom passen Van der Ree en Westerhof ook zo goed bij elkaar. En Wouter Gudde staat het toe. Eerst faciliteerde hij Fledderus de club sportief naar de rand van de afgrond te leiden en nu stelt hij een vriend van Van der Ree aan in een officiële functie. Het wordt de hoogste tijd dat het ‘ik weet nog wel iemand beleid’ stopt en dat Gudde eens ballen toont. Doet wat nodig is de club te redden en de koers zelf bepaalt in plaats van die uit handen te geven aan een totaal onervaren trainer. De 74 jarige welbespraakte Hans Westerhof is volkomen overbodig en zeker niet wat de Trots van het Noorden nu nodig heeft. Maar nu hij er toch is, laat hij Gudde dan van het enige juiste advies voorzien. Een advies voor de drenkeling die FC Groningen heet. Adviseer een ervaren reddingzwemmer. Iemand die bewezen heeft dat te kunnen. Groningen heeft geen EHBO’ers op de rand van het zwembad nodig. Geen extra scheenbeschermers op de training. Groningen heeft een man nodig die het kolkende water kent. En weet dat hem één ding staat te doen: er in springen en de drenkeling redden. En doe het snel, want het water staat de club tot aan de lippen.

Door: Johan Kamphuis