FC Groningen is ‘de koning’ van de minimale overwinningen

GRONINGEN – Afgelopen zondag boekte FC Groningen alweer de zesde overwinning van het seizoen. In Alkmaar bezorgde de Trots van het Noorden AZ de eerste nederlaag van het seizoen. Nadat eerder Ajax al getrakteerd werd op de eerste verliespartij van de competitie, moesten nu ook de Alkmaarders daaraan geloven. De ploeg van trainer/coach Danny Buijs kwam in de eerste helft nog wel met 1-0 achter, maar repareerde dit in het tweede bedrijf door twee doelpunten van Ahmed El Messaoudi. Door deze overwinning staat FC Groningen op de zesde plaats in de Eredivisie met twintig punten uit elf duels



FC Groningen bewijst dit seizoen maar weer eens dat het maken van veel doelpunten niet altijd nodig is, zolang je maar één doelpunt meer maakt dan de tegenstander. Van de zes overwinningen die het tot nog toe in de competitie behaalde, waren er vijf met slechts één doelpunt verschil. Die andere overwinning, die werd behaald tegen Fortuna Sittard, eindigde met een marge van twee goals. De Trots van het Noorden staat al een aantal seizoenen bekend om het feit dat het zo weinig scoort en ook dit jaar gaat het maken van doelpunten nog niet van harte. Na elf duels heeft de ploeg van Buijs dertien keer weten te scoren. Voor een club die op de zesde plek op de ranglijst staat, is dat behoorlijk weinig. Ter vergelijking: nummer vijf (FC Twente) scoorde tot nu toe al 23 keer en nummer zeven (Heerenveen) vond al twintigmaal het net.



Het feit dat FC Groningen weinig scoort, gaat samen met het feit dat de Trots van het Noorden ook weinig tegentreffers incasseert. Dit seizoen heeft de ploeg van Buijs slechts twaalf tegendoelpunten gekregen en is er dus een doelsaldo van +1. Dit is vergelijkbaar met de afgelopen seizoenen. Vorig seizoen scoorde FC Groningen 27 keer in 26 wedstrijden en kreeg het 26 goals tegen. Slechts twee ploegen scoorden minder dan 27 keer, maar ook slechts twee ploegen kregen minder goals tegen dan die 26. Een seizoen eerder scoorde de Trots van het Noorden 39 keer in 34 wedstrijden en kreeg het 41 doelpunten tegen. Ook toen waren er twee ploegen die minder doelpunten maakten dan de FC en twee ploegen die minder tegendoelpunten kregen. Weinig scoren betekent voor FC Groningen vaak ook weinig tegendoelpunten, wat de laatste seizoenen leidt tot een plek in het linkerrijtje van de Eredivisie.



FC Groningen supporters willen graag aanvallend voetbal zien en ondanks dat er weinig wordt gescoord, zal menig supporter zeer tevreden zijn met het huidige voetbal. In de laatste wedstrijden is de Trots van het Noorden namelijk vaak de ploeg die het spel bepaalt en ook de ploeg die vooruit probeert te voetballen. De wedstrijd tegen AZ van afgelopen zondag begon daarentegen iets anders. De ploeg van Buijs was slordig aan de bal en de spelers leken weinig energie in de wedstrijd te stoppen. Echter waren de Alkmaarders ook vrij energieloos, wat zorgde voor een vrij saaie eerste helft. Het tweede bedrijf begonnen de Groningers veel beter. De spelers staken veel meer energie in de wedstrijd en, mede door een rode kaart van Midtsjo, scoorde El Messaoudi tweemaal. De gehele tweede helft was FC Groningen de baas op het veld.



Komend weekend krijgt FC Groningen RKC Waalwijk op bezoek en hoopt de FC de zevende overwinning van het seizoen te boeken. Of dat gaat lukken met meer dan één doelpunt verschil is nog maar de vraag. Maar of dat nodig is? Gezien de huidige competitiestand in ieder geval niet. Winnen is in het voetbal namelijk nog altijd belangrijker dan veel scoren.