FC Groningen is klaar voor eerste competitiewedstrijd tegen SC Cambuur

GRONINGEN – Aanstaande zondag staat voor FC Groningen de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen op het programma. Om 12:15 uur is SC Cambuur in Leeuwarden de tegenstander. Afgelopen vrijdag speelde het eerste elftal het laatste duel in de voorbereiding. In de Euroborg speelde de Trots van het Noorden met 0-0 gelijk tegen Venezia, dat uitkomt in de Italiaanse Serie A. In de eerste helft speelde de ploeg van trainer/coach Danny Buijs naar behoren, maar in het tweede bedrijf creëerden de Groningers weinig echte mogelijkheden. Toch was de afgelopen weken al te zien dat de ploeg zich ten opzichte van vorig seizoen behoorlijk heeft ontwikkeld.



In het afgelopen voetbaljaar stond FC Groningen bekend als een lastig te kloppen ploeg en die naam lijkt het ook dit jaar te gaan behouden. Op basis van de voorbereiding kun je normaliter niet heel veel zeggen, maar wat wel duidelijk is geworden, is dat de Trots van het Noorden achterin nog altijd als een huis staat, ondanks het vertrek van Ko Itakura. Met Wessel Dammers, Mike te Wierik en nieuweling Neraysho Kasanwirjo heeft FC Groningen een centrale achterhoede met zowel fysieke kracht, snelheid en opbouwende kwaliteit. Laatstgenoemde verdediger maakte in het duel tegen Venezia indruk met zijn overzicht en voetballende oplossingen. In het laatste oefenduel speelden Gabriel Gudmundsson en Mo El Hankouri net als het laatste deel van het afgelopen seizoen als aanvallende vleugelverdediger.



Tegen Venezia was op het middenveld plaats voor Azor Matusiwa, Tomas Suslov en Achmed El Messaoudi. Vanuit deze linie bepaalde FC Groningen met name in de eerste helft het spel. In de voorhoede liep het echter regelmatig stuk bij de Trots van het Noorden. Met Jorgen Strand Larsen en Patrick Joosten voorin kon de FC geen potten breken. Met name over Larsen heerst het gevoel dat de Noor nog even op gang moet komen, maar daar heeft hij niet heel veel tijd voor. De kans is namelijk groot dat hij aanstaande zondag zijn basisplaats moet afstaan aan Michael de Leeuw, die tegen Venezia niet fit genoeg was om te spelen. Ook Joosten zou er tegen Cambuur zomaar eens naast kunnen staan, als Romano Postema hersteld is van zijn blessure die hij vlak voor het duel tegen Venezia opliep.



Uit de voorbereiding is duidelijk geworden dat de basis bij FC Groningen net als afgelopen seizoen goed is. Vorig seizoen ontstonden de problemen echter wanneer de Trots van het Noorden het spel moest maken, maar de ploeg van Buijs heeft de afgelopen weken meermaals laten zien dat steeds beter te kunnen. Tegen sc Heerenveen, Borussia Mönchengladbach en Venezia speelde de FC een groot deel van de wedstrijd met de beoogde basisopstelling en liet het zien zeker mee te willen voetballen in plaats van constant reactievoetbal te spelen. Een belangrijke rol is hierin weggelegd voor het middenveld dat met behulp van de vleugelverdedigers de spitsen probeert te bereiken. Met De Leeuw en Postema voorin moet de FC toch behoorlijk wat doelpunten kunnen gaan maken.



FC Groningen is klaar voor de competitie en dat mag het aanstaande zondag gaan laten zien. Toch wordt tegen Cambuur een ander soort voetbal verwacht dan in bijvoorbeeld een thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle. Cambuur, dat afgelopen seizoen is gepromoveerd, zal er vanaf minuut één bovenop klappen en kan negentig minutenlang vechtvoetbal gaan spelen. Als de Trots van het Noorden in de beginfase overeind blijft, vasthoudt aan de goede organisatie achterin en voor de voetballende oplossing kiest, kan de ploeg van Buijs met een overwinning terugkeren naar Groningen.