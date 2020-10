FC Groningen is met huidige directie in goede handen

GRONINGEN – Afgelopen week presenteerde FC Groningen de jaarcijfers over het seizoen 2019/2020. Het nettoresultaat bedraagt een bedrag van 2,9 miljoen euro positief. Door de positieve cijfers van het afgelopen seizoen, is het eigen vermogen van de Trots van het Noorden verbeterd van 2,3 miljoen euro negatief naar 0,6 miljoen euro positief. Een hele goede ontwikkeling! De afgelopen jaren leed FC Groningen forse verliezen, maar hierover werd niet of nauwelijks gecommuniceerd. Over de zogenoemde ‘Erfenis van Hans Nijland’ werd afgelopen week een stuk meer duidelijk.



Uit de jaarcijfers kwam naar voren dat FC Groningen er financieel niet zo florissant voor staat als dat menig supporter denkt. Vorig jaar had FC Groningen een negatief eigen vermogen van 2,3 miljoen euro. Destijds werd gecommuniceerd dat de Trots van het Noorden juist een positief eigen vermogen had van 5,1 miljoen euro. Dat komt omdat destijds alleen de financiële situatie van FC Groningen BV bekend werd gemaakt. Nu wordt het financiële overzicht gegeven van FC Groningen Beheer BV. Dit geeft een reëler beeld van de financiële situatie van de club. Hiermee communiceert de Trots van het Noorden eveneens duidelijker en helderder naar de eigen achterban en sponsoren.



In het jaarverslag komt naar voren dat FC Groningen momenteel een positief eigen vermogen heeft van 0,6 miljoen euro. Dit komt met name door de transfers van Ritsu Doan, Samir Memisevic en Kaj Sierhuis. Een ander deel van de winst die is gemaakt, is teruggegaan naar de Vrienden van FC Groningen, waar de club nog een lening heeft van zo’n zes miljoen euro. Door de coronacrisis is er minder winst gemaakt dan van te voren werd gehoopt. Doordat de club de afgelopen maanden toch gesteund werd door supporters en sponsoren, werd de financiële schade tijdens de coronacrisis tot nog toe beperkt.



De afgelopen maanden heeft de directie van FC Groningen de nodige kritiek gehad, aangezien de huidige selectie niet sterk genoeg wordt geacht om een rol van betekenis te kunnen spelen in de subtop van de Eredivisie. Aangezien er over de financiën van de club tot vorige week niet duidelijk werd gecommuniceerd, heerste er bij de meeste supporters het gevoel dat er wel geld was maar dat de directie dit niet wilde besteden aan transfers. Dat blijkt nu niet het geval. Wouter Gudde en Mark-Jan Fledderus hielden de afgelopen maanden noodzakelijk de vinger op de knip. Supporters kunnen teleurgesteld zijn over de wat mindere aankopen van de FC, maar als er geen geld is, kun je ook geen spelers kopen. Met het budget dat de Trots van het Noorden momenteel heeft, heeft de directie er toch voor gezorgd dat er een elftal staat dat in ieder geval niet in de problemen gaat komen in de Eredivisie.



FC Groningen is met de huidige directie in goede handen. De financiële situatie van de club is sterk verbeterd en het ziet er ook naar uit dat deze de komende jaren sterker wordt. Op deze manier zijn er in de toekomst weer meer middelen om te investeren in de selectie. Naast dat de directie weet wat het moet doen om de financiën op orde te houden, toont het ook ambitie. De directie vindt dat FC Groningen een club moet zijn die structureel speelt in de subtop van de Eredivisie. Een wens die voor een club als FC Groningen zeer reëel is.

Na maandenlange kritiek is het nu op zijn plaats om vertrouwen uit te spreken richting de huidige directie. Als men op deze manier doorgaat, gaat de club een mooie toekomst tegemoet.