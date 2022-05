FC Groningen kan vrije val niet stoppen tegen Sparta Rotterdam

GRONINGEN – Direct na afloop van FC Groningen – Sparta Rotterdam gingen de spelers van FC Groningen in gesprek met het thuispubliek. De strekking van de gesprekken behoeft geen uitleg, want FC Groningen leed tegen Sparta Rotterdam alweer de vijfde nederlaag op rij: 1-2.

Hoe zag de wereld eruit toen FC Groningen nog niet eens zo heel erg lang geleden het linkerrijtje van de ranglijst bereikte en er hoop gloorde in de harten van de fans van FC Groningen toen de achtste plek binnen bereik kwam. Van die hoop is weinig meer over, want de wijze waarop FC Groningen de laatste vijf duels te kijk gezet werd, past niet bij een ploeg die een serieuze kans heeft op Europees voetbal. Na afgelopen weekend nam SC Heerenveen de achtste positie, waar wekenlang vrij uitzicht bestond op het bereiken van de play-offs, over van FC Groningen.

Ook tegen Sparta Rotterdam speelde de ploeg van FC Groningen-trainer Danny Buijs niet met het mes tussen de tanden. Tegenstanders doorzien dat de ploeg momenteel zonder vertrouwen speelt en maken daar dankbaar gebruik van. Tegenover Sparta Rotterdam had FC Groningen weliswaar het meeste balbezit, maar daar werd nagenoeg niets mee gedaan. Natuurlijk kun je zelfs tegen de nummer laatst op achterstand komen, maar dan is er altijd nog de kans om de schade te repareren. Sparta Rotterdam-middenvelder Arno Verschueren plaatste FC Groningen voor die uitdaging door halverwege de eerste helft de 1-0 te maken. Het antwoord van FC Groningen volgde niet en Sparta Rotterdam had de voorsprong zelfs kunnen verdubbelen, maar zover kwam het niet in de eerste helft.

Na de onderbreking bestond er dus nog een reële kans op de gelijkmaker, maar FC Groningen had enorm veel moeite om controle te krijgen over de wedstrijd en gevaar te stichten in het strafschopgebied van Sparta Rotterdam. Dit zorgde ervoor dat de bezoekers door konden gaan op de ingeslagen weg met hard werken en hopen dat de bal nog een keer goed zou vallen en dat gebeurde ook, al had Sparta Rotterdam via aanvaller Lennart Thy na een klein uur het geluk dat FC Groningen-doelman Peter Leeuwenburgh er niet goed uitzag. De doelman zag de bal door zijn benen in het lege doel verdwijnen. Waar het effect van de wissels aan de kant van FC Groningen ook niet zichtbaar werd, zou je een ploeg mogen verwachten die alles op alles zou zetten voor tenminste een punt. Met andere woorden het baltempo omhoog en sneller de aanvallers in stelling brengen, maar een offensief kwam niet van de grond. Toen FC Groningen-verdediger Bjorn Meijer een klein kwartier vanuit de kluts scoorde was er wel weer een teken van leven. Even later was ploeggenoot Jørgen Strand Larsen zelfs nog in de buurt van de gelijkmaker, maar zover kwam het niet. Waar een gelijkspel de verhouding beter had weergegeven, gingen de punten mee naar Rotterdam.

Met nog twee wedstrijden te gaan is het nog te vroeg om conclusies te trekken, want de prijzen worden pas aan het einde van de rit verdeeld, maar FC Groningen heeft de kans op het bereiken van de play-offs zaterdagavond grotendeels uit handen gegeven. De volle winst woensdag 11 mei in de uitwedstrijd tegen FC Twente en een overwinning tegen Cambuur Leeuwarden zondag in de laatste wedstrijd van het seizoen in Groningen, helpt mee om in het juiste spoor te blijven. Geheel tegen de verwachting in verloor FC Twente zaterdag met 2-1 van Fortuna Sittard. Ook Cambuur Leeuwarden bleef steken op een 1-1 gelijkspel tegen RKC Waalwijk. De wonderen zijn de wereld nog niet uit, maar er zal hoe dan ook uit een ander vaatje moeten worden getapt in de laatste twee wedstrijden van het seizoen 2021/2022.